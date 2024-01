In marcia per la Pace anche a Varese dalla Brunella a Palazzo Estense fino alla basilica di San Vittore

E’ in programma sabato prossimo – 20 gennaio – la Marcia per la pace organizzata a Varese dall’Istituto religioso di studi superiori Paolo VI, dall’Azione cattolica, dalla Caritas della zona pastorale di Varese e dalle Acli cittadina e provinciale, con il patrocinio del Comune.

Incentrata sul tema del dialogo richiamato da Papa Francesco, la marcia si snoderà in tre tappe che toccheranno altrettanti significativi della città – la chiesa della Brunella, Palazzo Estense e la Basilica di San Vittore – toccando altrettanti temi su cui riflettere e ascoltare testimonianze.

La partenza è fissata per le 14,30 dalla chiesa della Brunella, dove il primo tema “Dialogo con la famiglia”. La seconda tappa arriverà a Palazzo Estense, per toccare il tema “Dialogo per il bene comune”. Infine l’ultima tappa fino alla Basilica di San Vittore, sul tema “In dialogo con i fratelli nella fede”. All’arrivo in chiesa sarà proposta una preghiera dal gruppo “Voce ecumenica”.

Durante le tappe del percorso saranno proposti momenti di animazione per i bambini, a cura degli scout e di Arc.

La manifestazione si concluderà attorno alle 17.

Qui la locandina