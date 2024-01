Sono passate più di 180mila persone ai Giardini Estensi di Varese per lo spettacolo delle luci di Natale

Finite le feste e spente le ultime luci, sono arrivati dall’amministrazione comunale i numeri del Natale a Varese, anche quest’anno consistenti. Sono infatti oltre 180 mila le persone che dall’8 dicembre al 7 gennaio hanno visitato lo spettacolo di luci e proiezioni ai Giardini Estensi di Varese: una cifra che, pur non raggiungendo il numero dell’anno scorso, dove ai giardini Estensi sono arrivate quasi 200mila persone, è comunque molto alta.

I mercatini di piazza Monte Grappa hanno visto invece il passaggio di oltre 120mila persone tra stand e bancarelle natalizie e sempre molto affollata è la pista di pattinaggio al parco di Palazzo Estense. La funicolare del Sacro Monte è stata utilizzata da oltre 4000 passeggeri tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, e circa 2000 persone hanno visitato le mostre a Villa Mirabello e al Castello di Masnago mentre sono stati tutti sold out gli appuntamenti delle visite guidate “Conosci il tuo Patrimonio”.

Per scoprire gli eventi natalizi del capoluogo il sito del Comune “Vareseinforma” è stato molto seguito per tutto il periodo natalizio: quasi 60 mila persone lo hanno utilizzato per tenersi aggiornate su eventi ed iniziative che si sono svolte tra dicembre e gennaio. Così come i social del Comune che, con i post legati al Natale, hanno raggiunto quasi 300mila persone tra Facebook e Instagram.

«Anche quest’anno abbiamo ottenuto un ottimo riscontro di pubblico a tutti gli eventi che hanno animato il Natale a Varese – ha commentato la vicesindaca Ivana Perusin – la città è stata sempre piena di persone che dai Giardini Estensi al centro e fino al Sacro Monte hanno partecipato con entusiasmo a quanto Varese ha saputo offrire in termini di proposte culturali e di svago. Tutto questo contribuisce a far crescere la nostra città sia a livello turistico che economico. Ringrazio tutti coloro che, in vario modo, hanno contribuito con eventi e iniziative a rendere speciale il periodo natalizio varesino».

«Il periodo natalizio ha visto l’inaugurazione di ben due nuove mostre apprezzate dai varesini – spiega l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – e il tutto esaurito per l’iniziativa di “Conosci il tuo patrimonio” che hanno come obiettivo quello di far scoprire a varesini e turisti le bellezze della nostra città. Ma tante sono state anche le proposte come i concerti e le iniziative di quartiere. Segno di un grande fermento che la nostra città è capace di esprimere in ogni periodo dell’anno».