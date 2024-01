In rianimazione in prognosi riservata il 74enne travolto a Gallarate

È stato trasferito in rianimazione il 74enne ferito gravemente in un incidente stradale avvenuto a Gallarate nel pomeriggio di lunedì 8 gennaio.

L’uomo – residente in città – è stato investito da un veicolo e ha riportato un trauma toracico e vertebrale.

La prognosi è riservata, ma le sue condizioni sono valutate come discrete, per quanto appunto sia stato necessario il trasferimento dal pronto soccorso dell’ospedale di Circolo al reparto di rianimazione.

L’incidente è avvenuto in un tratto a doppia carreggiata in periferia, nella zona industriale di Sciarè: secondo la ricostruzione fatta dalla Polizia Locale era sceso dall’auto ed è stato travolto: non è chiaro se è stato investito dal veicolo che sopraggiungeva o dalla sua stessa auto proiettata in avanti e di lato di alcuni metri.

L’urto tra i due veicoli è stato violento, entrambi i mezzi sono finiti sulla banchina laterale, sulla ciclabile e sul marciapiedi che corrono paralleli al viale.