Incendio in via Giuseppe Brusa a Malnate, vigili del fuoco al lavoro

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato a un incendio di lieve entità in un edificio di via Giuseppe Brusa a Malnate, la via centrale che porta alla Chiesa Parrocchiale di San Martino, nel pomeriggio di giovedì 4 gennaio.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. A supporto, per gestire la viabilità nella strada a senso unico, molto utilizzata dal traffico cittadino, anche la polizia locale cittadina.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, le fiamme sono partite dalla cucina di un’abitazione. Non ci sono stati feriti.