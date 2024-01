Incidente in Autolaghi nella notte, tre ventennni si ribaltano con l’auto a Gallarate

Brutto incidente ma per fortuna senza gravi conseguenza nella notte tra sabato e domenica sull’Autostrada dei Laghi. Erano da poco passate le 3,30 di notte quando un’auto su cui viaggiava un gruppo di ventenni si è ribaltata tra l’innesto dell’autostrada A8 e la barrire di Gallarate Ovest.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale, i Vigili del fuoco di Varese e due ambulanze inviate da Croce Rossa di Busto Arsizio e Croce rossa di Gallarate, con il supporto dell’automedica.

Grande spavento ma nessuna ferita grave per i giovani a bordo, due ragazze di 20 e 21 anni e un ragazzo di 24. Due di loro sono stati portati in Pronto soccorso in ospedale, a Gallarate e a Busto Arsizio per medicazioni e accertamenti, entrambi in codice verde.

(immagine di repertorio)