Incidente nella notte tra lunedì 1 martedì 2 gennaio lungo la A8, all’altezza dello svincolo autostradale di Legnano, dove per cause in fase di accertamento un’auto, poco dopo la mezzanotte, si è scontrata contro il guard rail e si è ribaltata.

Galleria fotografica Incidente nella notte lungo la A8 allo svincolo di Legnano, 21enne in ospedale in codice rosso 4 di 5

Sul posto per soccorrere il ragazzo rimasto ferito, un 21enne, un’ambulanza della Croce Rossa di Lainate, l’automedica e l’elisoccorso, inviati dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, il personale sanitario dell’elisoccorso ha provveduto al trasporto, sempre in codice rosso, all’Ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Legnano e Saronno e la Polizia stradale. A seguito dell’incidente l’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per permettere le operazioni di soccorso.