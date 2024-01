Incidente sulla Pedemontana a Busto, ferita una ragazza di 25 anni

Una ragazza di 25 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto sulla rampa di immissione dalla A36 “Pedemontana” nella A8 per Varese.

L’auto è uscita di strada intorno alle 16.30 di domenica 7 gennaio. Sul posto il sistema di soccorso ha inviato i vigili del fuoco del vicino distaccamento del Sempione (Busto-Gallarate), l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa di Busto.

La 25enne ha riportato ferite ma non in pericolo di vita: è stata trasferita in ospedale in “codice giallo”.

Sul tratto interessato, che normalmente non ha grandi volumi di traffico, si è registrato qualche rallentamento fin verso le 17.30.