Innovazioni in medicina estetica: Alma Rejuve – Infrarossi NIR in SinaPSY Varese

La medicina estetica è indirizzata alla prevenzione e al trattamento medico degli inestetismi, dei dismorfismi e delle cause che li hanno prodotti, al perseguimento del benessere psicofisico dell’individuo, alla prevenzione e al trattamento dell’invecchiamento in tutte le fasce di età, non solo inteso come fenomeno puramente estetico ma come prevenzione di tutte le patologie ad esso collegate.

La medicina estetica, un campo in costante evoluzione, sta raggiungendo nuovi traguardi nel perseguire l’obiettivo di offrire soluzioni avanzate per il miglioramento dell’aspetto fisico. Questo settore, che unisce scienza e estetica, continua a presentare innovazioni che cambiano il modo in cui affrontiamo l’invecchiamento e il mantenimento della bellezza.

Uno degli sviluppi più significativi in medicina estetica è la crescente popolarità di trattamenti minimamente invasivi. Queste procedure offrono risultati notevoli senza la necessità di interventi chirurgici, permettendo alle persone di migliorare la propria immagine senza lunghe fasi di recupero e rischi correlati al trattamento.

Negli OPEN DAY SINAPSY l’attenzione si concentrerà sui trattamenti e benefici della tecnologia “ALMA REJUVE – INFRAROSSI NIR”, innovativo e valido trattamento che utilizza gli infrarossi per la stimolazione di nuovo collagene e sulla tecnologia “CRYOTSHOCK” , trattamento che utilizza manipoli che erogano freddo e caldo per stimolare e rassodare il tessuto sottocutaneo e, contemporaneamente, ridurre il tessuto adiposo (grasso) localizzato.

Con l’invecchiamento, la produzione di collagene rallenta fisiologicamente, provocando la comparsa di rughe e perdita di elasticità. La tecnologia NIR, grazie alla capacità di trasmettere calore agli stati profondi dei tessuti senza rischio di provocare lesioni superficiali, è in grado di riattivare la microcircolazione locale (promuovendo la fisiologica rimozione dei radicali liberi) e stimolare la produzione di collagene, la sostanza che da tono e sostegno alla pelle. Il modulo NIR utilizza gli infrarossi per stimolare il microcircolo e la produzione di nuovo collagene: il risultato è una pelle più tonica e un miglioramento dell’incarnato. I benefici sono sia a breve che a lungo termine: garantisce un rassodamento immediato e rinforza al contempo tessuti, prevenendo imperfezioni e cedimenti.

Il mondo della medicina estetica in SinaPSY abbraccia approcci personalizzati: i trattamenti vengono sempre adattati alle esigenze specifiche di ogni singolo individuo. Questa personalizzazione consente di ottenere risultati più precisi e soddisfacenti, riflettendo l’attenzione crescente alla diversità delle esigenze psico-fisiche.

È fondamentale che coloro che desiderano sottoporsi a trattamenti di medicina estetica si informino accuratamente e consultino professionisti qualificati, per questo in Sinapsy abbiamo deciso di mettere a disposizione gratuitamente il nostro staff medico per 4 giornate dedicate a coloro che vogliono informarsi.

In un’epoca in cui l’aspetto fisico è strettamente legato al benessere emotivo, la medicina estetica gioca una parte fondamentale nel fornire soluzioni per il proprio benessere generale.

OPEN DAY SINAPSY VARESE

Sabato 3, 10, 17, 24 febbraio 2024

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 Necessaria la prenotazione chiamando il numero 03321880353

SinaPSY Psicoterapia Ricerca Formazione Salute Srl

Via Gaetano Donizetti 4, Varese

Tel. 03321880353

Sito internet | Facebook | Instagram