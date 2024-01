Interpreti e traduttori dell’Istituto “E. Fermi” al Campaccio Cross Country di San Giorgio su Legnano

Quale migliore occasione per mettere a frutto quanto imparato sui banchi di scuola che non partecipare alla più internazionale delle manifestazioni podistiche in zona?

È stato un inizio 2024 col botto quello di quattro studenti del liceo linguistico “E. Fermi” di Castellanza, che hanno inaugurato l’anno nuovo collaborando ad un grande evento, e dedicato parte delle vacanze natalizie alla buona riuscita della 67^ edizione del Campaccio Cross Country, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze linguistiche.

Le gare della storica competizione sangiorgese si sono disputate dal 5 al 7 gennaio, ma gli addetti ai lavori erano operativi da parecchio tempo per organizzare tutto nei minimi dettagli.

Per gestire al meglio l’arrivo e la permanenza degli atleti, tra cui erano presenti campioni olimpionici di fama internazionale, l’Unione Sportiva Sangiorgese quest’anno si è rivolta all’istituto castellanzese, alla ricerca di studenti attivi e volenterosi, interessati a mettere a disposizione le proprie competenze linguistiche, indispensabili per comunicare con persone provenienti da tutto il mondo.

Quattro studenti della classe 5^ Liceo Linguistico, hanno così raccolto la sfida di interagire in inglese, francese e spagnolo, rendendosi disponibili anche per traduzioni dall’inglese alle altre due lingue, nonché collaborare per la buona riuscita dell’evento.

“Il Fermi non si ferma”… nemmeno in vacanza per Marta Ferrazzo, Adriel Panganiban, Matteo Perez e Sara Pisarra, che hanno messo in pratica quella che da sempre è la mission educativa dell’Istituto castellanzese: imparare a scuola per mettere in pratica nel mondo.

L’acquisizione delle lingue, infatti, va di pari passo con le molteplici occasioni che la scuola propone per poterle applicare. Sono progetti ed esperienze come queste che portano gli studenti a sentirsi fieri delle proprie capacità ed appassionarsi sempre più allo studio e alla cultura.