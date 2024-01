“Inutile”: ecco il primo album solista di Paolo “Noyse”, chitarrista dei Punkreas

È uscito per Rivertale Productions “MAGARI SMETTO”, il nuovo singolo e video del Legnanese Paolo Pomponio, storico chitarrista dei Punkreas, in arte “Noyse”, al suo debutto da solista. Il brano fa parte di “INUTILE”, il disco d’esordio in uscita il 19 gennaio. Il primo showcase è andato in scena la sera dell’11 gennaio nella sede di Radio Popolare.

N*O*Y*S*E è un musicista, cantautore, conduttore radiofonico e deejay della provincia di Milano. Dopo 30 anni nei Punkreas (la band di Parabiago che per la cronaca non si è sciolta, ndr), come chitarrista, ha deciso di realizzare il suo primo album solista: 10 tracce dedicate all’inutilità, al tempo che passa e a quei piccoli atti di disobbedienza che ci permettono di superare miti e mode, per riprendere contatto con noi stessi: «Con INUTILE – spiega l’artista – ho deciso di tornare a fare musica solo per il gusto di farlo, senza pretendere nulla se non la soddisfazione di dar voce a un mio desiderio, a una mia esigenza e urgenza creativa. Senza aspettative, senza risultati da raggiungere. Un disco INUTILE in senso materiale, ma spiritualmente ed emotivamente necessario».

MAGARI SMETTO è il terzo estratto dall’album. Anticipato dai brani MARGARITA e PLEXIGLASS, parla del timore “di non essere abbastanza”: abbastanza veloci, performanti, adatti alle richieste che ci arrivano dalla società o, meglio, da chi dovrebbe rappresentarla. Un brano post-punk trascinante, graffiante e incisivo, ricco di contaminazioni: «Con Magari smetto – dichiara – mi metto nei panni di chi è preda dall’ansia di velocità o di performance che la società ci impone e forse, non a caso, ci porta nel baratro dell’autodistruzione». Scritto da N*O*Y*S*E, il brano è stato prodotto da Dario Colombo, Davide Capraro, Marco Basiletti e N*O*Y*S*E.

Link: https://spoti.fi/48By0dm

Il video: https://youtu.be/QJe5Mi9pW7k? si=Za1WgbQArWCsovGP

CREDITI “MAGARI SMETTO”

Hanno suonato:

N*O*Y*S*E: voce e chitarra

Davide Capraro : chitarra

Dario Colombo: basso

Gagno: batteria

Registrato, mixato, masterizzato a Spazio 211 da Dario Colombo

Prodotto da Dario Colombo, Davide Capraro, Marco Basiletti e N*O*Y*S*E.

Video realizzato da Joey Gaibina

Camera ed editing Guglielmo Pistoia

Model: Livida Luna

Produzione esecutiva: Paolo Pagetti per Rivertale Productions.

Cover Artwork (art direction & graphic design): Paolo Proserpio

Produzione artistica: Andrea Van Cleef

Contenuti creativi: Sara Capoferri

Foto: Michele Aldeghi

N*O*Y*S*E

Chitarrista dei Punkreas, N*O*Y*S*E è un musicista, cantautore e deejay della provincia di Milano. È stato organizzatore di eventi e direttore artistico di Radio Lupo Solitario, storica emittente rock della provincia di Varese, dove ha condotto diversi programmi. Nella metà degli anni ’90 attraversa l’Europa come busker: grazie a un lunghissimo tour, si esibisce dai Paesi Baschi alla Danimarca affiancato da Gammon, suo compagno di viaggio nel progetto La good equipe. Alla fine del 2023, dopo una carriera ultratrentennale con la punk rock band di Parabiago, decide di inaugurare il suo percorso solista “per prendersi una vacanza e tornare a far musica solo per il gusto di farlo”. Un percorso genuino e schietto, concretizzazione di un desiderio e di un’urgenza creativa.

INUTILE è il primo disco di inediti, che verrà pubblicato da Rivertale Productions il 19 gennaio 2024, anticipato a dicembre da MARGARITA e PLEXIGLASS: una collezione di canzoni che, per tanti motivi, non erano adatte ai Punkreas; brani personali, quasi privati, dalle sonorità ricche e variegate, che N*O*Y*S*E non vedeva l’ora di condividere.

IG: https://www.instagram.com/ iosononoyse

FB: https://www.facebook.com/ iosononoyse

Spotify: https://spoti.fi/3GY7Oxa