IRPEF 2024: ridotto in tre scaglioni, meno tasse per i redditi tra i 15 e i 28mila euro

Per il 2024 gli scaglioni IRPEF si riducono da quattro a tre con l’accorpamento dei primi due. E le tasse si riducono per i redditi tra i 15 e i 28mila euro: l’aliquota sarà al 23% (la misura è finanziata con 4,3 miliardi) e non più 25% (ndr al di sotto dei 15mila è rimasto 23%). Inoltre si amplia fino a 8.500 euro la soglia della no tax area. Sono alcune delle novità annunciate nella legge di bilancio approvata a fine anno in Parlamento e pubblicate in questi giorni in Gazzetta Ufficiale. In questo documento è inoltre prevista la contemporanea applicazione della riduzione del cuneo contributivo e della nuova aliquota Irpef che avrà l’effetto di rafforzare le buste paga dei lavoratori dipendenti fino 1.298 euro annui.

In pratica per il solo periodo d’imposta 2024 verranno applicate le seguenti aliquote: 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro; 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro; 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Inoltre, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR, ossia per lavoro dipendente è innalzata a 1.955 euro. Va segnalato poi che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda, è diminuito di 260 euro.