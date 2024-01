Itelyum spalle al muro in Fiba Cup, ma contro Oradea può iniziare la riscossa

Dopo le tre scorpacciate in campionato, la Pallacanestro Varese torna a vestire i panni griffati Itelyum e a scendere in campo in Fiba Europe Cup dove, però, i biancorossi hanno praticamente le spalle al muro. Se il KO di Chemnitz contro la favorita del girone poteva essere messo in conto, quello interno con Leida (nell’ultima partita di Willie Cauley-Stein) ha fatto cadere Varese all’ultimo posto del Girone N dopo due partite.

Conti alla mano, per passare il turno con certezza la squadra di Bialaszewski deve fare filotto e vincere i quattro incontri ancora da disputare: non facile ma neppure impossibile se Varese giocherà con la volontà e la qualità messe in mostra nelle gare con Pesaro, Reggio e Treviso. La prima “risposta” è urgente: mercoledì 10 (20,30) a Masnago arrivano i rumeni del CSM Oradea (CSM sta per Club Sportiv Municipal) che hanno già espugnato Leiden e perso in casa nettamente con i 99ers tedeschi crollando però solo nel quarto periodo.

DUEMILA APPLAUSI – Prima di guardare in casa dell’Oradea però, ci sono diversi spunti interessanti anche nell’ambiente biancorosso. Il primo riguarda gli spalti: la consueta presenza dei ragazzi delle scuole superiori e un po’ di fermento comunque legato al momento positivo permetteranno di giocare in una cornice degna, con oltre duemila spettatori. Del resto ci sarà l’esordio in FIBA per Nico Mannion, la grande attrazione di questo momento. E intanto siamo già vicini al tutto esaurito per domenica quando alla Itelyum Arena arriverà la capolista Venezia (che nel frattempo ha ingaggiato il play Max Heidegger).

LE SCELTE DI BIALA – Anche in campo c’è curiosità per le scelte di Bialaszewski: la partita di coppa potrebbe essere un buon test per il rientrate Davide Moretti (non ancora al meglio sabato scorso a Treviso) e per bilanciare al meglio l’impiego del tridente di guardie (con Mannion e Hanlan) che, all’atto pratico, è divenuto un poker viste le buone prestazioni di Librizzi. Ancora più interessante è capire che ne sarà di Tomas Woldetensae, appena 10′ trascorsi sul parquet nelle ultime tre gare di LBA (non entrato, addirittura, al PalaVerde). Se è vera la spiegazione del coach data il 29 dicembre («scelta tecnica: stiamo provando nuovi assetti, nulla è definitivo») ci aspettiamo l’impiego del numero 8 biancorosso. Staremo a vedere: l’azzurro tra l’altro è in scadenza di contratto a giugno e questo è un altro tema da tenere presente.

ORADEA ALL’AMERICANA – Ed eccoci all’Oradea, società importante del basket rumeno moderno con i tre titoli nazionali vinti in quattro anni (tra il 2016 e il 2019) e con il ruolo di principale antagonista dei pluricampioni in carica del Cluj-Napoca impegnati quest’anno in Eurocup. Il roster è formato in gran parte da stranieri, con la coppia di esterni americani Erick Neal-Nijal Pearson a dare ritmo e con il lituano Donatas Tarolis a pungere dalla posizione di ala forte mentre il più forte giocatore indigeno è il pivot Catalin Baciu cresciuto in NCAA a Clemson. Un gruppo da non sottovalutare ma alla portata di questa Itelyum, chiamata anche a mettere altri chilometri nel motore per arrivare pronta alla supersfida di campionato con Venezia.

