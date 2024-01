Ivano Ghidoni, il vigile del fuoco che si è lanciato nel lago di Como per salvare le tre persone finite in acqua

Compirà 46 anni il prossimo 9 gennaio il vigile del fuoco Ivano Ghidoni, in servizio a Milano, e che nella giornata di martedì era in compagnia della sua famiglia per una gita sul lago di Como, quando ha notato un’auto finire in acqua, e senza pensarci due volte si è gettato nel Lario per prestare soccorso alle persone intrappolate nel veicolo.

Intorno alle ore 16.30 di martedì in località Piona, in provincia di Lecco il vigile del fuoco fuori servizio era con alcuni parenti in visita all’abazia sul lago ed è subito intervenuto soccorrendo gli occupanti di un’auto caduta in acqua dopo aver percorso un pendio ripido per circa 100 metri. Il veicolo, un “minisuv“ era parcheggiato nell’area antistante il luogo di culto e ha finito la sua corsa nell’acqua, ribaltandosi.

Le tre persone, una donna alla guida e due uomini come passeggeri sono state estratte dal vigile Ghidoni tuffatosi appena accaduto il fatto e sono state sottoposte a massaggio cardiaco: Purtroppo per la signora alla guida non c’è stato nulla da fare mentre i due uomini passeggeri sono stati ricoverati in gravi condizioni. Il vigile Ivano Ghidoni svolge servizio presso il comando di Milano nella sede di Via Sardegna.