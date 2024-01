La Castellanzese inizia bene il nuovo anno: Real Calepina battuta 2-1

La Castellanzese porta a casa tre punti pesantissimi contro la Real Calepina. Al “Provasi” la decide Ayokoue al 92’. Si tratta di una boccata d’ossigeno per i neroverdi di Manuel Scalise che scavalcano Legnano e Caratese portandosi al quindicesimo posto e momentaneamente fuori dalla zona play out.

Fischio d’inizio

La Castellanzese schiera un 3-5-2 con Poli in porta. Il terzetto di difesa è composto da Reggiori, Compagnoni e Bernardi. A centrocampo ci sono Mandelli, Arrigoni e Areco. Sulla fascia destra agisce Tirapelle e Ayokoue. Il tandem offensivo è composto da Chessa e Colombo.

La Real Calepina risponde con un 4-2-3-1. Tra i pali c’è Pisoni. I due difensori centrali sono Piacentini e Gardoni, mentre sulle fasce ci sono Viola e Ruffini. A centrocampo ci sono Sangiorgi e Castelletto. Sulla trequarti spazio a Zappa, Gini e Tosini a supporto dell’unica punta Duda.

PRIMO TEMPO

Neroverdi più aggressivi in partenza con il primo tiro in porta firmato da Chessa dopo pochi minuti dall’avvio, che non impensierisce Pisoni; la squadra di casa è più propositiva sia quando è in possesso palla sia in fase di recupero rispetto agli avversari, che agiscono prevalentemente di rimessa. Real Calepina pericolosa al ventunesimo con il tiro a giro di Gini dal limite dell’area sul quale Poli compie un autentico miracolo andando a deviare il pallone indirizzato nel sette della porta; il numero dodice neroverde è bravo e attento a ripetersi al quarantunesimo su una punizione dalla sinistra, deviando a mano aperta il tiro diretto in porta. Il buon giro palla neroverde assieme ad alcuni tentativi di traversone portano la Castellanzese al meritato vantaggio a tre dall’intervallo. L’insistente scambio sulla sinistra tra Tirapelle e Chessa permette a quest’ultimo di mandare in confusione Sangiorgi con finte e conftofinte e di mettere in mezzo all’area un pallone invitante per la testa di Capitan Mandelli, che salta più in alto di Viola e indirizza la sfera laddove il portiere Pisoni non può intervenire. Mandelli alla Hateley, si potrebbe dire, con uno stacco preciso che si tramuta nella prima rete del nuovo anno.

SECONDO TEMPO

La Castellanzese rientra dagli spogliatoi galvanizzata dal vantaggio, sfiorando subito il raddoppio con una rapida ripartenza di Chessa – servito molto bene da Arrigoni – che conclude dentro l’area ma alzando troppo la mira, con la palla che sorvola la traversa. Gli ospiti si rendono pericolosi dopo sei minuti del secondo tempo con la conclusione a colpo sicuro di Tosini, sul quale salva Ayokoue con un intervento decisivo, senza il quale sarebbe pervenuto il gol biancazzurro. La Real Calepina, forte anche degli inserimenti di Quarena ed Ekuban, trova il pareggio al dodicesimo con il tiro a giro di Castelletto, che sfrutta una disattenzione di Bernardi in difesa e tira a colpo sicuro, conclusione sulla quale nulla può Poli, proteso in tuffo per cercare di raggiungere la sfera. Le squadre si affrontano a viso aperto, cercando entrambe il gol del raddoppio sfruttando le ripartenze e gli spazi che inevitabilmente si aprono nelle due retroguardie. A sfiorare il gol è ancora il Capitano neroverde al ventottesimo, con un rigore in movimento sul quale si immola il portiere avversario sventando la minaccia; il solito Chessa fa correre a destra Tirapelle, la palla messa in mezzo dal laterale termina sui piedi di Mandelli, ma la conclusione viene respinta da Pisoni. La formazione ospite cerca di controllare gli attacchi neroverdi, ma la Castellanzese è convinta dei propri mezzi e riesce a raddoppiare ad una manciata di secondi dal triplice fischio. La gioia dei tre punti la regala Ayokoue nel secondo minuto di recupero, con un sinistro potente e preciso dal limite dell’area che incoccia sulla traversa prima di toccare la schiena del portiere e insaccarsi in rete. Gol che fa scattare in piedi tutta la panchina neroverde così come lo stadio intero. Vittoria, tre punti e entusiasmo alle stelle per questo inizio di 2024, che ha regalato una vittoria meritata e voluta.