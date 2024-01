La comunità pastorale di Cassano Magnago si dissocia dalle polemiche sul Carnevale

Il prossimo Carnevale a Cassano Magnago non smette di essere al centro di polemiche e discussioni. Dopo il botta e risposta tra il sindaco Pietro Ottaviani e alcuni cittadini che sui social avevano accusato l’Amministrazione di un’attenzione quantomeno “tiepida” su questo tema , nella polemica interviene anche la comunità pastorale San Maurizio.

«A nome del parroco di Cassano Magnago, don Andrea Ferrarotti, la Comunità pastorale si dissocia da qualsiasi polemica in atto sul carnevale – si legge nella nota inviata dalla segreteria – Nessuno di noi è mai stato contattato né ha rilasciato dichiarazioni a nome della Comunità, che solo il parroco responsabile può rilasciare. Il parroco precisa che da tempo è in atto una trattativa con l’Amministrazione comunale per risolvere tutti i problemi legati a una materia complessa. La trattativa è tuttora in corso. Verrà rilasciata una dichiarazione ufficiale a intesa avvenuta».