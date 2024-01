La Fondazione Teatro di Lugano apre il concorso di testi teatrali inediti in lingua italiana

Fino all’8 febbraio 2024 sarà online, sul sito fondazioneteatro.ch, il bando testinscena 2024, concorso di testi teatrali inediti in lingua italiana. Per la compagnia vincitrice sono previsti: un premio in denaro; l’affiancamento, registico o drammaturgico, di un tutor professionista durante la fase di creazione dello spettacolo; tre settimane di residenza artistica tra Lugano, nella sede della Fondazione, e Milano, negli spazi di Campo Teatrale; un’iniziale distribuzione e altre prestazioni.

Il bando si rivolge alle giovani compagnie teatrali professioniste svizzere e lombarde, di cui tutti gli attori in scena non abbiano superato i 35 anni di età alla data del 31 dicembre 2024. Il tema del bando è libero e la partecipazione gratuita. Sono accettati unicamente progetti in lingua italiana. Per partecipare occorre iscriversi attraverso il modulo presente sul sito fondazioneteatro.ch e caricare tutti i materiali richiesti entro l’8 febbraio 2024.

Alla chiusura del bando i progetti pervenuti saranno valutati da una commissione che sceglierà i 5 finalisti da sottoporre alla giuria composta da: Francesca Sangalli, drammaturga, autrice e sceneggiatrice (presidente di giuria); Claudio Chiapparino, direttore Divisione Eventi e Congressi della Città di Lugano; Sabrina Faller, giornalista culturale; Gianfranco Helbling, direttore del Teatro Sociale di Bellinzona; Claudia Lombardi, Presidente della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro; Ermanno Nardi, project manager di Industria Scenica; Donato Nubile, direttore artistico di Campo Teatrale a Milano. La finale avrà luogo il 28 maggio 2024 presso la sede della Fondazione.