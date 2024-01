La foto di Roberta Corradin nell’album dei Calciatori Panini

Per gli appassionati di calcio l’album delle figurine Calciatori Panini rappresenta un vero e proprio oggetto di culto, il più celebre ed iconico contenitore di pagine, imprese e volti appartenenti allo sport più seguito in Italia.

Da oggi anche Roberta Corradin, fotografa di VareseNews dal 2021 e della società Aurora Pro Patria a partire dalla stagione sportiva in corso, fa parte di questa grande storia che unisce lo sport al collezionismo, nata nel 1961 con la stampa della figurina di Bruno Bolchi.

Lo foto “di squadra” scattata per conto della società (che ringraziamo per la disponibilità) a ridosso del fischio di inizio di Pro Patria – Mantova dello scorso 14 ottobre è stata infatti scelta dalla Lega per rappresentare la società bianco-blu di Busto Arsizio: la figurina con la foto di Roberta è già andata in stampa e dunque collezionabile nei pacchetti che si trovano in edicola.

Da parte della redazione sportiva non ci resta che rivolgere le nostre congratulazioni a Roberta per questo traguardo.