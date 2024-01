La galleria Boragno di Busto dà il benvenuto al 2024 con una serie di eventi

Dopo un breve intervallo per le festività natalizie, la Galleria Boragno è pronta ad accogliere il nuovo anno con una serie di eventi entusiasmanti presso la sua sede di Via Milano 4 a Busto Arsizio. Ecco i dettagli degli appuntamenti in programma:

Sabato 13 gennaio alle 17.30 La Galleria Boragno ospiterà la presentazione del romanzo “Modus in rebus” di Riccardo Ferrazzi, pubblicato da Morellini. L’autore, originario di Busto Arsizio, ritorna al genere giallo con la stessa ambientazione e lo stesso protagonista del suo precedente “Gli occhi di Caino”. La trama si svolge nella città universitaria spagnola di Salamanca, durante gli anni dell’uscita dalla dittatura franchista, e ruota attorno all’omicidio del prete Don Agustin, un evento che coinvolge direttamente anche Vittorio Fabbri, chiamato suo malgrado a investigare. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 340-4233019.

Domenica 14 gennaio, dalle 17 alle 19 appuntamento con “Avventure sotto le stelle”. Nel corso del pomeriggio, Alessandro Ziggiotti presenterà la sua mostra fotografica e l’Astrocalendario 2024, con un’introduzione al cielo notturno mese per mese. Saranno inoltre presentati i progetti fotografici dell’autore alla ricerca delle meraviglie del cielo. L’ingresso è libero.

Giovedì 18 gennaio alle 21 l’associazione Il Quadrifoglio presenterà un incontro con lo storico Costantino Di Sante, autore del libro “Area bombing”, pubblicato dall’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia (I.S.R.Pt) e sostenuto dal Ministero della Cultura. L’autore, ricercatore dell’Università del Molise, affronta uno dei capitoli più trascurati della storia bellica in Italia, i bombardamenti anglo-americani durante la Seconda Guerra Mondiale, attraverso un’accurata analisi basata su fonti archivistiche in gran parte inedite.