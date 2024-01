La grande festa del calcio a Ternate, si chiude il Trofeo della Befana

Nel giorno dell’Epifania si sono disputate le finali del secondo Trofeo della Befana: il torneo di calcio per i piccoli giocatori dal 2014 e del 2015 organizzato dalla Ternatese Calcio a Ternate e a Varano Borghi. Un momento di sport e di divertimento per centinaia di bambini e genitori, che ha chiuso il periodo delle feste di Natale.

Galleria fotografica Il Trofeo della Befana 2024 4 di 14

Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria 2014 è stata la Cantello Belfortese, seguita dalla Ternatese calcio in seconda posizione, terzo il Bosto Calcio e quarto posto per la Tre Valli. Il Bosto Calcio ha invece vinto la categoria 2015, secondo posto per la Jeraghese, terzo per il Luino Calcio e quarta posizione per la Ternatese Calcio.

Come in occasione della prima edizione, anche quest’anno il Trofeo della Befana ha avuto un lato solidale. Il ricavato della manifestazione, infatti, aiuterà l’associazione Il Ponte del Sorriso ad acquistare decine di coperte per il reparto di pediatria dell’Ospedale Del Ponte di Varese. «Ogni giorno – hanno commentato le volontarie del Ponte del Sorriso – ci impegniamo per portare ai bambini malati una medicina magica: la fantasia. Questa donazione per noi è un grosso aiuto».

Alla premiazione di sabato 6 gennaio hanno partecipato anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (che in passato aveva giocato proprio con indosso i colori della Ternatese), l’eurodeputata Isabella Tovaglieri, il consigliere regionale Emanuele Monti, il direttore generale di Ats Insubria Salvatore Gioia, i rappresentanti del Coni, i volontari delle associazioni I Colori del Sorriso e Il Ponte del Sorriso, il sindaco di Ternate Lorenzo Baratelli, il sindaco di Varano Borghi Maurizio Volpi e Cristian Robustellini: sindaco di Cadrezzate con Osmate e rappresentante di Orgoglio Varese.

«Lo sport – ha ottolineato il sindaco di Ternate Baratelli – insegna il rispetto delle regole e delle altre persone, e quindi insegna a impegnarsi per il bene comune. Durante l’ultimo consiglio comunale del 2023, la nostra amministrazione ha deciso di conferire la benemerenza civica alla Ternatese Calcio per il suo impegno verso la nostra comunità: è la prima associazione del nostro paese a ricevere questo riconoscimento».