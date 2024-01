La magia dell’inverno In un paese tutto bianco al Teatro delle Arti di Gallarate

Poesia e avventura nello spettacolo della Compagnia Schedia in scena per la rassegna dedicata a bambini e famiglie sabato 20 gennaio alle ore 15.30

Sarà un racconto d’inverno, magico e delicato, il primo spettacolo del 2024 della Rassegna per bambini e Famiglie del Teatro delle Arti. Sabato 20 gennaio alle ore 15.30 Riccardo Colombini e Sara Cicenia della compagnia Schedia Teatro porteranno in scena il loro spettacolo In un paese tutto bianco – Racconto d’inverno, tra avventura e poesia .

capocomico lui, sognatrice lei, hanno scoperto fra le trame dei tessuti un racconto che parla di un paese tutto bianco, immerso nell’inverno, nel freddo e nella neve. Protagonisti sono i piccoli uomini, abitanti di quel regno di ghiaccio, che tagliano alberi sulla cima delle montagne. Nonostante le apparenze, quel paese tutto bianco è il camino sul tetto del mondo: il lavoro dei piccoli uomini serve a scaldare luoghi e cuori dell’intera umanità.

Un giorno però arriva una bufera violenta e mostruosa, un freddo mai sentito prima, che interrompe il lavoro dei piccoli uomini e li getta nel panico: come fare? Senza il loro lavoro, il mondo diventerà freddo e triste.

Decidono allora di scrivere una lettera, un messaggio d’aiuto da portare oltre le montagne.

Troveranno qualcuno disposto ad accogliere la loro richiesta? Sarà abbastanza coraggioso da affrontare la gelida bufera?

Biglietti a 5 e 10 euro.

Prevendita: la biglietteria del Teatro sarà aperta il 18 e il 19 gennaio, dalle 17:30 alle 19:30. Il giorno stesso di spettacolo, dalle 14:30.

Prenotazione: in orario apertura cassa cinema.

Lo spettacolo successivo della Rassegna Spettacoli per bambini e Famiglie del Teatro delle Arti di Gallarate è in programma per sabato 10 febbraio, sempre alle ore 15.30 con Toma e Carolina della compagnia Anfiteatro.