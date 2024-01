La Mensa di via Luini riceve la solidarietà delle scuole vicine

Con un gesto spontaneo docenti e collaboratori scolastici dell’Istituto Comprensivo Varese 1 si sono uniti in una raccolta fondi a favore della mensa dei poveri di via Luini.

La donazione ammonta a 350 euro e a darne notizia, grata e orgogliosa, è la dirigente scolastica Luisa Oprandi che per oltre 10 anni è stata volontaria della mensa gestita dalle suore di via Luini e organizzatrice, assieme ad altri, del Cenone dell’Ultimo dell’anno solidale.

«Mi fa molto piacere che come scuola, grazie all’iniziativa di parte del personale, docenti e non, abbiamo dimostrato di condividere questo spirito che è il senso di comunità», afferma la preside che gestisce, tra le altre scuole, anche la media Righi e la primaria mazzini, a poche decine di metri dalla mensa di via Luini.

«Un bel gesto perché spontaneo – commenta Oprandi – e perchè testimonia come negli anni abbiamo costruito una scuola solidale. È il sogno più bello che si realizza».