La pioggia risparmia a Varese la benedizione degli animali e il lancio dei palloncini per Sant’Antonio Abate

(Foto di copertina di Filippo Impieri)

Non c’è stata la temuta pioggia nel secondo momento clou, dopo il falò della vigilia, della festa di sant’Antonio: la benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di sant’Antonio alla Motta si è potuta svolgere in una mattina fredda ma asciutta, e ha consentito agli animali varesini e ai loro padroni di raggiungere la piazza in presenza in tantissimi.

Tantissimi cani – tra loro anche Whisky, il cocker “social” di Filippa Lagerback, alla sua prima benedizione varesina – ma anche alcuni gatti e persino un furetto e un pappagallo. Per loro la benedizione impartita dal prevosto di Varese, monsignor Luigi Panighetti.

Chi non ha potuto portare il suo animaletto, ha potuto seguire la benedizione nella diretta Facebook di Varesenews (qui sopra potete rivederla), che ha documentato anche il lancio di palloncini biodegradabili da parte dei bimbi delle elementari della città: oltre mille. Con i loro, si è levato in cielo anche il gruppo di palloncini dei Monelli della Motta, che ha portato in alto il saluto a due monelli che ci hanno lasciato nel 2023: Angelo Monti, già presidente dei Monelli, e il monello Alfredo.

Quella dei palloncini in cielo è una delle piu giovani tradizioni di sant’Antonio, ma ha comunque più di vent’anni: vede i bambini in prima linea nello scrivere su piccoli biglietti appesi ai palloncini i loro messaggi di pace, fratellanza e speranza per l’anno nuovo. Negli anni passati alcuni di questi palloncini, spinti da venti propizi, hanno viaggiato per centinaia di chilometri, superando muri e frontiere. Ne sono stati ritrovati a Strasburgo, nel Baden-Württemberg e in Yugoslavia. La maggior parte vola verso le valli bergamasche e bresciane, il Ticino e le valli di Sondrio.

Alla fine di queste cerimonie se n’è svolta un’altra, altrettanto tradizionale ma un po’ meno pubblica, nel vicino laboratorio di fornaio della panetteria Pigionatti, proprio li in piazza: la benedizione del pane, altro rito legato a sant’Antonio. Vi hanno partecipato, come sempre, tra gli altri, il prevosto di Varese monsignor Panighetti e il sindaco Davide Galimberti.