La Pro Gavirate risponde al Minibasket: “Nessun uso esclusivo del lungolago da parte nostra”

La possibile cancellazione del “Camp al lago” annunciata dal responsabile del Minibasket Play Gavirate, Marco Di Rico, ha destato preoccupazione tra le famiglie (QUI e QUI due lettere arrivate a VareseNews nelle scorse ore) che tra il 2020 e il 2023 hanno usufruito di questo servizio. Sull’argomento arriva però anche la risposta della Pro Loco Gavirate, l’associazione che gestisce l’area interessata e che non ha rinnovato la disponibilità per il 2024.

A esprimere la posizione della Pro Loco, è il presidente Matteo Costa con una lettera prontamente inviata al nostro giornale. Costa, a nome dell’associazione, sottolinea anzitutto come sia pretenzioso parlare di un affitto versato da Minibasket Play per l’utilizzo dell’area (tendone, bagni, parco della Folaga Allegra): «Abbiamo ricevuto delle donazioni regolarmente registrate a sostegno di quanto da noi svolto con i volontari per il mantenimento delle strutture e dell’area del lungolago – spiega Costa – L’iniziativa del minibasket ha acquisito sempre più valenza economica ma la nostra associazione non è stata e non sarà interessata a tale aspetto, tanto che il contributo nei nostri confronti è rimasto invariato».

Sulla questione relativa al disfacimento del tappeto erboso della zona su cui giocano i bambini, Costa prosegue: «La Pro Loco voleva procedere alla sistemazione del manto alla fine del 2022, poi si è ritenuto rinviare l’attività al termine del 2023: Di Rico è stato avvisato a settembre 2022 che avremmo concesso l’utilizzo del parco ancora per il 2023 ma non oltre» come a ribadire che il diniego al camp per la prossima estate non è stato un fulmine a ciel sereno.

L’altro motivo di dibattito è quello dell’uso dell’area gestita dalla Pro Loco. Costa respinge con forza l’accusa di “esclusività” a favore della propria associazione: «L’attività del campo estivo del minibasket richiede un utilizzo dell’area di quattro mesi perché quest’anno il camp non si è fermato ad agosto: ciò pone alla nostra associazione proprio il problema di penalizzare la pluralità di utilizzo del parco da parte di altre realtà. Altro che utilizzo esclusivo: sul lungolago ci sono stati eventi per un totale di 23 giorni organizzati da una serie di associazioni (Campo dei Fiori Trail, Camminatori S. Carlo, Canottieri Gavirate, Croce Rossa, Lyons-Vivilago, Freeriders Sports Events, Progetto Rughe per l’Alzheimer, Amici dell’Uomo) mentre la Pro Loco ha fatto attività per un totale di otto giorni con la Sagra asparagi & fragole, l’evento “Notto sotto le stelle”, la Camminata per l’Alzheimer e la festa della zucca».

Per replicare all’accusa di gestione “esclusiva”, Costa ricorda inoltre la grande mole di lavoro svolta dai volontari della Pro Loco per la manutenzione del lungolago e per il supporto a numerose iniziative: «La nostra Associazione ha cumulato, per lo svolgimento delle sue attività nel 2023, più di 9000 ore di volontariato regolarmente documentate. E abbiamo collaborato anche con altre realtà come CAI, Alpini, Atletica Gavirate, AVIS e Banco di Solidarietà. Non riteniamo quindi di aver utilizzato l’area da noi gestita in convenzione con l’amministrazione comunale in modo “esclusivo”».

Secondo Costa infine, la Pro Loco non ha ricevuto richieste di incontro da parte di Minibasket Play dopo una telefonata avvenuta a novembre «e non abbiamo mai, in ogni caso, negato alcuna possibilità di consegnare una raccolta firme. Tengo infine a sottolineare che la nostra associazione non ha alcuno scopo di lucro, e che tutte le attività vengono svolte da volontari. Tutti gli avanzi di bilancio, hanno come destinazione prioritaria, sia il miglioramento delle aree a noi convenzionate (vedi realizzazione nuovi bagni per disabili, rifacimento del manto erboso…), sia il sostegno di altre realtà associative».