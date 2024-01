La Pro Loco di Castronno inaugura la nuova sede

La Pro Loco di Castronno trova casa. L’associazione inaugura la sua nuova sede che si trova in via Lombardia 36 a Cascine Maggio, Castronno sabato 20 gennaio alle ore 17.30.

L’evento e sarà aperto a tutti i cittadini desiderosi di condividere questo momento speciale con la comunità. L’inaugurazione sarà un’occasione per riunire amici, residenti e appassionati di Castronno per celebrare insieme questo nuovo capitolo nella storia della Pro Loco. L’organizzazione ha preparato un piccolo rinfresco per accogliere i partecipanti e condividere un momento di gioia e convivialità. Dopo il taglio del nastro, è previsto un brindisi collettivo per augurare successo e prosperità alla nuova sede.

Durante l’evento, la Pro Loco offrirà l’opportunità di rinnovare le iscrizioni e di accogliere nuovi membri desiderosi di contribuire attivamente o sostenere passivamente le iniziative dell’organizzazione. Essere parte della Pro Loco offre la possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale di Castronno, contribuendo al benessere della comunità.

Un ringraziamento speciale verrà rivolto all’amministrazione comunale di Castronno, che ha affidato l’immobile alla Pro Loco. Questa collaborazione testimonia il forte legame tra l’organizzazione e le istituzioni locali, evidenziando il supporto reciproco per promuovere il patrimonio culturale e le tradizioni della regione.