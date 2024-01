La Pro loco di Gerenzano protagonista del convegno “Segni dell’industria tessile” a Martinengo

La Pro loco e la Cooperativa Scelag di Gerenzano saranno protagoniste settimana prossima del convegno “Segni dell’industria tessile” che si terrà al Filandone di Martinengo, in provincia di Bergamo, sabato 20 gennaio.

Il convegno si svolge nell’ambito della mostra “Fabbriche e memoria. Dall’Olona all’Adda. L’industria tessile modifica il paesaggio” , ideata e curata da Renata Castelli, Antonella Checchi, Graziella Clementi e Luisa Pagani.

L’incontro sarà aperto dai saluti delle autorità locali e dal presidente della Cooperativa Scelag che insieme alle Pro loco regionale e locali hanno promosso la la mostra e offerto il suggestivo spazio espositivo del Filandone, importante testimonianza della diffusione dell’industria tessile nel territorio lombardo.

La conferenza offrirà spunti per approfondire alcuni temi presenti nella mostra. In particolare Giuseppe Nigro, storico e direttore del Mils, il Museo delle industrie e del lavoro saronnese, delineerà il quadro generale delle condizioni che hanno favorito lo sviluppo industriale nell’Alto Milanese a cavallo tra Ottocento e Novecento, periodo fondamentale per la storia politica ed economica italiana.

Due tra le curatrici della mostra affronteranno invece tematiche specifiche. Renata Castelli porrà l’accento sull’evoluzione dei manufatti industriali in funzione dei cambiamenti tecnologici introdotti dalle fonti energetiche utilizzate e dalla meccanizzazione dei processi produttivi. Antonella Checchi invece, in sintonia con la scelta di rivisitare il fenomeno della nascita dell’industria tessile a partire dalla storia di alcune fondamentali famiglie di industriali, porrà l’accento sul ruolo specifico svolto dai De Angeli Frua, la cui storia si intreccia personalmente con quella di alcuni fondamentali pionieri e che hanno affrontato le problematiche tecnologiche e di “fashion style” connesse con la stampa di qualità.

Le comunicazione dei relatori saranno intervallate con brevi spezzoni di filmati esplicativi di queste pagine di storia che hanno avuto la capacità di superare i confini di un territorio circoscritto per contribuire a scrivere la storia dell’industrializzazione italiana.