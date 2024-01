La Pro Loco ha inaugurato la sua sede, nuovo punto di riferimento per i castronnesi

Un nuovo capitolo si è aperto per la Pro Loco di Castronno con l’inaugurazione della sua nuova sede in via Lombardia 36, a Cascine Maggio. Il Sindaco Giuseppe Gabri con il presidente Fabrizio Catellani hanno tagliato il nastro dei locali che ospiteranno l’associazione. “Ci tenevo alla nascita della Pro Loco. – Ha esordito il primo cittadino – Appena fondata, il covid ci ha tagliato le gambe, ma poi siamo ripartiti con grande energia. Abbiamo realizzato l’area feste e il parco. Grazie per le iniziative che organizzate e pian piano si crescerà. Si lavora insieme per fare bene per il paese”.

Il presidente ha elencato le iniziative già realizzate e il programma per un 2024 sempre più ricco di proposte. “Ringraziamo l’amministrazione per la sede e la collaborazione che si sta sviluppando. Stiamo lavorando per una festa a marzo per San Patrizio. Una proposta legata all’Irlanda per i giovani e con al centro la birra. A giugno poi ci sarà la tradizionale festa della Pro Loco in area feste. E chiuderemo il 31 ottobre con Halloween. Stiamo pensando di partecipare anche all’organizzazione della festa del patrono che cade il 28 luglio”.

L’inaugurazione ha visto un’ampia partecipazione della comunità locale, che ha affollato la nuova sede per un pomeriggio di festeggiamenti. Un’occasione per riunire residenti, appassionati del territorio e amici dell’associazione, dimostrando l’importanza della Pro Loco come punto di riferimento per la vita culturale e sociale di Castronno.

Durante la cerimonia, i partecipanti hanno potuto godere di un rinfresco offerto, simbolo di ospitalità e di una calorosa accoglienza. L’atmosfera era gioiosa e familiare, e il brindisi collettivo ha sottolineato il desiderio comune di vedere la Pro Loco prosperare nella sua nuova casa.

In questa occasione, la Pro Loco ha anche aperto le porte a nuovi potenziali membri, offrendo la possibilità di iscriversi e prendere parte attiva alle future iniziative. L’associazione, che svolge un ruolo cruciale nell’animare la vita del paese con eventi e attività, ha sottolineato la volontà di continuare a essere un motore di iniziative culturali e di aggregazione.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’amministrazione comunale di Castronno per aver affidato il locale all’associazione. La nuova sede della Pro Loco di Castronno è ora pronta a diventare un punto di incontro per i cittadini, un luogo dove organizzare eventi, attività ricreative e progetti che contribuiranno a rafforzare il senso di comunità e appartenenza.