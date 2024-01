La Pro Loco non concede l’area al lago: a rischio il camp estivo di Gavirate

Niente più camp estivo sulle rive del lago a Gavirate? Una ipotesi che rischia di diventare realtà nel 2024 come spiega in un comunicato Marco Di Rico, responsabile del MiniBasket Play Gavirate che dal 2020 organizza per circa 90 giorni un’attività per bambini e ragazzi utilizzando l’area in gestione alla Pro Loco cittadina.

Ed è proprio la Pro Loco a non voler concedere gli spazi, come invece era accaduto nelle ultime estati. «La comunicazione verbale ci è giunta proprio dalla Pro Loco – attacca Di Rico – ma le motivazioni sono a dir poco pretestuose: ci hanno detto che i bambini danneggiano l’erba e che non è giusto che solo il minibasket possa organizzare il servizio di campo estivo. Eppure anche nelle feste della Pro Loco l’erba viene calpestata dalle persone ma anche schiacciata da palchi, tavoli, strutture e via dicendo. E quel prato è giustamente concesso anche per sistemare le barche in occasione delle gare di canottaggio. E ancora: la Pro Loco ha sempre concesso l’area alla nostra società come diretta conseguenza che della concessione che la stessa ha ottenuto dal Comune. Perché quindi la Pro Loco può godere dell’esclusività a fronte di oltre 30 associazioni gaviratesi senza passare da un bando pubblico, e la stessa motiva il diniego appellandosi all’esclusività di cui godrebbe il minibasket?».

Di Rico spiega inoltre che la sua società sarebbe stata disposta a ripiantumare l’erba a fine stagione e avrebbe proseguito a pagare l’affitto per l’area «che appunto la Pro Loco ha gratis dal Comune. Ma la Pro Gavirate non ha nemmeno accettato l’invito fatto dalla nostra legale per esporre le nostre posizioni – prosegue Di Rico – Abbiamo anche verificato dall’albo pretorio una coincidenza: la concessione alla Pro Loco era scaduta da oltre 5 anni ed è stata firmata lo scorso 2 novembre».

Nelle scorse settimane il minibasket ha organizzato anche una raccolta firme che ha coinvolto i genitori dei tanti bambini che hanno usufruito del camp. «Un servizio che è servito a tantissime famiglie perché il Camp al Lago per 90 giorni ha accolto centinaia di bambini, rispettando le infrastrutture, sistemando il sito e versando l’affitto che ci era richiesto dalla Pro Loco. Vivacizzando così per tutta l’estate uno dei luoghi più belli di Gavirate con oltre 20 educatori impegnati, un personale qualificato e retribuito per il grande lavoro svolto».