La Pro Patria vuole la rivincita sulla Giana, Colombo: “Abbiamo spirito di rivalsa”

Terminato un complicato 2023 e un ancor più complesso girone di andata al sedicesimo posto, la Pro Patria è pronta per scendere in campo, alla ricerca di un nuovo «spirito di rivalsa».

Questa la parola chiave evidenziata da mister Riccardo Colombo alla vigilia della sfida di Gorgonzola contro la Giana Erminio di sabato 6 gennaio (ore 14), gara che combacia con l’Epifania, giornata calcistica solitamente sui generis i cui esisti da sempre sono difficili da pronosticare trattandosi del rientro dopo la sosta natalizia.

Ospiti della Cenerentola del Girone A, i tigrotti di Busto Arsizio hanno come obiettivo cambiare volto alla squadra e recuperare sul campo i tanti punti persi sui campi del Girone A, ovvero quelli del nord Italia: al giro di boa sono infatti appena 19 quelli conquistati, gli stessi che i Ragazzi della Martesana hanno ottenuto in trasferta, compresa la vittoria alla prima giornata allo Speroni di Busto ai danni della Pro.

Se si sfoglia all’indietro il calendario come spesso si tende a fare con l’arrivo del nuovo anno, la scarna media bianco-blu di un punto a partita è un dato diametralmente opposto a quello con cui i bustocchi la scorsa stagione inauguravano la seconda metà di campionato 2022/23 forti di ben 31 lunghezze, una mezza-salvezza già in tasca. Salvezza che quest’anno sarà allora da conquistare tra la fine dell’inverno e la primavera.

COLOMBO: “IL CAMPO HA DETTO CHE FINORA NON ABBIAMO DATO ABBASTANZA”

«Affrontiamo la partita con spirito di rivalsa» così Colombo in sala stampa, dove il mister ripercorrere brevemente anche i primi mesi della squadra da quando si è insediato.

«Il campo ci ha dato le indicazioni, ci ha detto che non siamo stati bravi abbastanza. Ai ragazzi ho detto che nessuno può essere soddisfatto del girone di andata. In questo girone di ritorno dobbiamo allora deve essere all’insegna di voler dimostrare qualcosa».

Per “svoltare” però bisognare prima fare i conti con la Giana Erminio, la squadra martesana di Andrea Chiappella che, anche considerato il budget (tra i più bassi di tutte e 60 le squadre di Serie C – come la Pro), ha stupito più di tutti, e che ora si trova alle porte dei playoff nazionali dopo un inverno strepitoso nel segno di 6 vittorie nelle ultime 7 gare, molte dei quali per 2-1, con tanti gol a recupero inoltrato (a metà articolo la diretta della partita al cui interno le statistiche).

«Domani incontriamo una squadra, la Giana, che ha fatto un girone di andata ottimo» continua Colombo, che domani dovrà trovare un modo per fermare il 4312 a supporto delle due punte implacabili Fall (7 reti) e Fumagalli (11 gol e capocannoniere del Girone A), tra l’altro entrambi a segno all’andata a Busto Arsizio.

«Penso che la Giana sia la rivelazione del campionato. Gioca un calcio pratico, propositivo e “di voglia”, con gli attaccanti hanno fatto tantissimi gol, anche a costo di subirne. Il loro è un calcio diverso da quella che abbiamo visto a Busto Arsizio all’andata, (ultimamente, ndr.) hanno tanta fiducia nei propri mezzi e provano giocate che all’inizio, per esempio con con noi, non avevano fatto: quella fu una partita essenzialmente di ripartenze. Noi scenderemo in campo con la voglia di riprenderci i punti lasciati nel girone di andata. Per noi questo mese di gennaio è fondamentale».

RENAULT ANCORA OUT, ANCHE MINELLI AI BOX

«Abbiamo recuperato quasi tutti: si è fermato però Minelli per pubalgia, oltre a Renault, ancora alle prese con un problema muscolare. Conto comunque di averli per settimana prossima, gli altri sono invece a disposizione. Nel calcio di oggi con 5 sostituzioni, chi subentra diventa quasi più importante rispetto ai titolari. Essere squadra, essere gruppo, significa anche essere decisivi quando si è in campo 10-15 minuti. Tutti devono essere utili alla squadra, e i ragazzi questo spero lo capiscano».

IL MERCATO? “LO FA TUROTTI”

«Il mercato? Lo fa il direttore, noi ci confrontiamo ogni giorno su tutto, le indicazioni ad ogni modo ce le deve dare il campo. Qualcosa fino ad adesso ci ha già detto, ma è questo il mese che ci dirà che campionato andremo a fare, perché abbiamo molti scontri diretti e dobbiamo fare i punti necessari per mettere il fieno in cascina. Poi arriverà febbraio e sarà molto difficile».

“QUANDO VIENI A TIFARE?” – INTANTO I TIFOSI SI FANNO SENTIRE

Mentre la squadra conclude gli ultimi allenamenti prima della partenza per Gorgonzola, la tifoseria organizzata, che non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra anche in trasferta e nelle peggiori prestazioni, si fa sentire con uno striscione appeso alle reti dei campi all’ingresso dello Stadio Speroni: “Bustocco, solo criticare. Quando vieni a tifare?”. L’occasione per tornare a ripopolare i seggiolini bianco-blu, neanche a farlo apposta, sarà settimana prossima nel Derby del Ticino, la sfida contro il Novara.