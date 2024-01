La riqualificazione del Lido di Luino passa anche dalle piscine: ecco come diventeranno

Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e l’attuale manifestazione di interesse in corso, la quale terminerà domani, 10 gennaio 2024, l’amministrazione comunale di Luino si prepara a lanciare il bando per aggiudicare la riqualificazione di una parte significativa del complesso Lido di Luino. L’area in questione è quella delle piscine, che sarà completamente trasformata per ospitare due piscine interconnesse (una per adulti e una per bambini), nuovi spogliatoi e un solarium verde. Saranno inoltre realizzati tre locali, dedicati rispettivamente al primo soccorso con relativi servizi igienici e antibagno, agli impianti elettrici e idrico-sanitari, e al “trattamento dell’acqua”.

(Il “solarium verde”)

Successivamente, seguiranno ulteriori interventi, questa volta a carico del futuro gestore, per completare la ristrutturazione dell’area delle piscine e del complesso lido in generale. Tra questi, vi sono la costruzione di un “padiglione” destinato a biglietteria e reception, un chiosco-bar, servizi igienici e un’area doccia; e, come noto, il futuro gestore sarà responsabile anche delle finiture, a suo piacimento, della struttura centrale del Lido, recentemente rinnovata per ospitare un ristorante-bar.

Nell’agosto scorso, erano state due le imprese che si erano candidate per la sua gestione, ma a causa di requisiti non soddisfatti, il bando era rimasto senza aggiudicazione. Il comune lo riproporrà alla fine di gennaio.

L’intera riqualificazione del Lido – che mira a essere riconsegnato alla cittadinanza entro metà agosto – in realtà si inserisce in una visione più ampia della città promossa dall’amministrazione Bianchi. Quest’ultima, insieme al nuovo Masterplan del lungo lago, punta infatti a ridare vita a una zona trascurata da tempo e a ricollegare il lago al cuore della città.

Intenzioni che si ritrovano proprio all’interno del Masterplan che, tra i suoi molteplici obiettivi, ha anche quello di riqualificare via Lido: intervento che permetterà di migliorare gli accessi alle rinnovate strutture del Lido e a quello che sarà un nuovo spazio spiaggia pubblico che verrà realizzato proprio sotto le future piscine.