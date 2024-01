La scuola di Barasso riapre le sue porte grazie ad un corso di informatica per ragazzi

L’amministrazione comunale di Barasso, in collaborazione con Savinelli, storica impresa del territorio, ha organizzato per gli alunni delle scuole medie residenti a Barasso un corso di informatica con l’obiettivo di fornire ai ragazzi delle solide competenze digitali. (foto Pexels)

«Il corso si terrà al centro polifunzionale Carlo Collodi, cioè nella nostra storica ex scuola che, finalmente, dopo che malauguratamente anni addietro se ne decretò la chiusura, torna ad aprire le sue porte ai ragazzi barassese», spiega il sindaco Di Renzo Scolari.

Questa iniziativa nasce dalla volontà di fornire ai ragazzi gli strumenti per affrontare le sfide con cui tutti dobbiamo confrontarci non solo nel lavoro, ma nella vita di tutti i giorni. Sarà anche un’occasione per porre l’attenzione su tematiche attuali come la sicurezza informatica.

«Savinelli desidera con questa iniziativa dare la possibilità ai ragazzi di conoscere in maniera professionale la realtà digitale ormai integrata nella nostra società per comprenderne le opportunità e le responsabilità ad essa legate. Riteniamo che le aziende abbiano il dovere, affiancando le istituzioni, di sostenere i giovani del proprio territorio per affrontare le sfide del futuro», spiega in una nota l’azienda Savinelli.

«Si dice che un paese senza scuola rischia di perdere la propria anima e noi siamo uno dei pochi comuni senza scuola elementare, ciò significa che “perdiamo” il contatto con i nostri ragazzi dopo la fine della scuola dell’infanzia. Il Comune di Barasso cerca di mantenere un filo diretto con bambini e famiglie per mezzo di tanti investimenti, di cui il più importante è il servizio di trasporto scolastico che, ancora oggi e tra mille difficoltà, è gratuito e consente a bambini e ragazzi di arrivare alle scuole elementari e medie dei comuni limitrofi», commenta il sindaco di Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari.

«Questa iniziativa, per la quale desideriamo ringraziare sentitamente l’azienda Savinelli per l’investimento dedicato ai nostri ragazzi e quindi dedicato al futuro, ci consente di offrire un corso di livello, volto a fornire una preparazione che può fungere da bagaglio formativo per la scuola e anche per il futuro ingresso nel mondo del lavoro. Sempre più spesso i giovani con le prime esperienze lavorative o di alternanza scuola-lavoro dimostrano di avere poca dimestichezza con software e programmi. Con questa iniziativa vogliamo contribuire a colmare questo gap», prosegue il vicesindaco e assessore alla Cultura, Ilaria Ossola.

Iscrizioni entro il 13 gennaio 2024 compilando il modulo allegato e restituendolo allo sportello comunale o via e-mail all’indirizzo segreteria@comune.barasso.va.it

Per maggiori informazioni: https://www.comune.barasso.va.it/it/news/corso-di-informatica-per-gli-alunni-della-scuola-secondaria-di-primo-grado