La Sestese frena il Pavia, Solbiatese a -1 dalla vetta

Riparte il Girone A di Eccellenza che nella prima giornata del 2024 ha fatto vivere emozioni forti. La Sestese ha frenato la capolista Pavia imponendo l’1-1 al “Fortunati” grazie alla rete di Pinotti. Ringrazia la Solbiatese che, dopo la vittoria della Coppa Italia, riparte bene anche in campionato superando 2-0 in casa l’Accademia Pavese con le reti di Mira e Colombo e si porta a un solo punto dalla vetta. Secondo posto in coabitazione con il Magenta che affonda il Vittuone con un incredibile 8-1 a domicilio.

Resta in scia anche l’Fbc Saronno che sul campo della Vergiatese trova un avversario davvero coriaceo e la spunta solo nel recupero con la rete del neo arrivato Russo che risolve la gara dopo i gol di Mammetti e Sassella.

Inizia male invece la Caronnese, sconfitta 2-0 sul campo della Calvairate, mentre il Verbano viene sconfitto in casa 1-0 dal Meda. Divertente 2-2 tra Ardor Lazzate e Oltrepò, il Casteggio regola 2-1 la Castanese mentre la Milanese passa 1-0 a Seveso contro la Base 96.