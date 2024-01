La Solbiatese punta la Coppa: domenica la finale contro il Ciliverghe

(foto Facebook – Solbiatese Calcio 1911)

Dopo aver conquistato l’ultimo passo superando in una doppia sfida piena di gol ed emozioni l’Ardor Lazzate, la Solbiatese si prepara per l’ultimo atto della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza, il trofeo messo in paio dal Comitato Regionale Lombardo che darà diritto alla vincitrice di approdare alla fase nazionale.

I nerazzurri di mister Andrea Rota scenderanno in campo domenica 7 gennaio (ore 15.00) al “Ferruccio” di Seregno contro il Ciliverghe per la gara che decreterà la squadra campione. I bresciani sono arrivati alla finale superando la Caronnese, ribaltando nella gara di ritorno con un netto 3-1 la vittoria dei rossoblu 1-0 dell’andata.

La Solbia parte da favorita, ma in gara secca tutto è possibile. I nerazzurri, dopo un inizio campionato sotto le aspettative, hanno trovato nuova linfa dal cambio di allenatore, con Andrea Rota che ha preso il posto di Manuele Domenicali. Il cambio di guida ha portato gli effetti desiderati e la squadra, nonostante qualche assenza di troppo, compresa quella pesante del capitano Scapinello, è riuscita a risalire la classifica e portarsi a ridosso della vetta, anche grazie alla bella vittoria 2-0 nello scontro diretto di Pavia.

La società nerazzurra comunica che metterà a disposizione dei propri tifosi pullman per seguire la squadra a Seregno. Il biglietto costerà 10 euro, mentre sarà gratuito per gli under 17. Per prenotare il posto si potrà contattare Renata al numero ‪+39 334 344 7712‬ (preferibilmente whatsapp) oppure scrivere alla mail solbiatese1911@gmail.com

«Aspettiamo tante adesioni perché abbiamo bisogno di tutti per andare a prenderci la coppa!».