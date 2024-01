La Stazione di Luino come monumento nazionale: la proposta arriva in Parlamento

La Stazione di Luino come monumento nazionale, al fine di riconoscere e valorizzare la sua rilevanza storica, culturale e infrastrutturale. E’ questa la proposta di legge dell’Onorevole Andrea Pellicini.

«Sono altresì soddisfatto – dichiara – che RFI, raccogliendo i miei molteplici appelli nei miei anni da sindaco, abbia finanziato e avviato il cantiere per il rifacimento della copertura della grande Stazione con un investimento di un milione e seicentomila euro. Avevo infatti più volte denunciato che, in occasione di piogge copiose, vi fossero delle evidenti infiltrazioni d’acqua nel Salone Doganale, circostanza che ha di fatto compromesso in parte il bellissimo colonnato. Sono certo che l’opera di valorizzazione dello storico immobile sarà proseguita da parte di RFI e del Comune di Luino, il cui ruolo rimane fondamentale nella difesa dei beni culturali presenti sul suo territorio».

