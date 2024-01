La tragedia di Alfredino Rampi e dell’Italia intera allo Spazio Yak di Varese

Prosegue la collaborazione tra la stagione di prosa di Spazio Yak (Piazza Fulvio de Salvo 6, Varese) e VareseNews. Per la stagione “Latitudini 2024” abbiamo riservato agli abbonati di VareseNews uno sconto speciale: biglietto online a 8 euro più diritto di prevendita oppure biglietto a 10 euro direttamente in cassa, mentre per gli under 25 abbiamo una promo speciale a 6 euro il venerdì sera. Inoltre, a partire da questo venerdì, sempre a Yak ritorna anche l’aperitivo prima dello spettacolo, a cura di Mensa Fuoricontesto con Café21. Link info e prenotazione aperitivo: https://www.spazioyak.it/aperitivo-a-spazio-yak/

Si comincia venerdì 19 gennaio ore 21 e sabato 20 gennaio sempre alle 21 con uno spettacolo che appartiene alla storia dell’Italia del Secondo dopoguerra, la tragedia di Alfredino Rampi il bambino caduto in fondo a un pozzo artesiano. Fu la prima diretta televisiva di un fatto di cronaca.

“Alfredino. L’Italia in fondo a un pozzo” del Centro Teatrale Mamimò è stato premiato come miglior spettacolo e miglior drammaturgia al Doit Festival di Roma 2017 . È il racconto della tragica vicenda del piccolo Alfredo Rampi, precipitato a 36 metri di profondità nel pozzo di Vermicino, e dei tentativi di salvarlo nelle 36 ore successive. Una storia che ha sconvolto il paese nel 1981, con la prima diretta no-stop a coprire un caso di cronaca, un evento mediatico che doveva documentare una storia a lieto fine e che alla fine si è trasformato in uno shock collettivo nazionale. Una storia che assomiglia a mille altre storie italiane, fatta di improvvisazione, approssimazione, coraggio, cialtroneria, conflitti tra poteri, politica, vanità, avente come protagonisti macchiette, nani, acrobati, eroi, mezzibusti, politici…come se quel pozzo avesse avuto il potere di risucchiare come in un gorgo tutto il paese per poi risputarlo fuori sempre uguale a se stesso, eppure per sempre mutato.

Per molti dei commentatori dell’epoca quell’evento segnò un punto di non ritorno, una sorta di svolta. In quegli anni nasceva la Tv privata. Si realizzava quel mutamento antropologico che Pasolini (morto lo stesso anno in cui nasceva Alfredino) aveva profetizzato.

Link alla biglietteria online:

19 gennaio https://www.mailticket.it/evento/40697/alfredino–litalia-in-fondo-a-un-pozzo



20 gennaio: https://www.mailticket.it/evento/40698/alfredino–litalia-in-fondo-a-un-pozzo