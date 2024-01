La VON comincia con una vittoria il cammino in Serie C

Successo all’esordio per la Varese Olona Nuoto nel campionato di Serie C: i biancorossoblu, neopromossi nella categoria, si sono imposti in trasferta per 16-9 nei confronti dell’SC Milano2 nella vasca di Osio di Sotto.

Un match nel quale la VON ha preso subito il vantaggio sugli avversari (1-3 al primo parziale), ha allungato nel secondo quarto e poi è rimasta in pieno controllo della gara sino alla sirena conclusiva. A livello realizzativo spiccano le cinque reti di De Michele, tripletta invece per Pandolfo.

«Era importante partire con una bella vittoria» spiega coach Daniele Osigliani. «Prima della partita non potevamo prevedere come fosse l’approccio della squadra, vista la giovane età di molti giocatori. Abbiamo però tenuto bene il campo e abbiamo vinto una partita non semplice, creando tanto e giocando bene in difesa nonostante alcuni cali di attenzione. Tutti i giocatori sono stati importanti e siamo riusciti a dividere bene il minutaggio».

Sabato prossimo, 21 gennaio (19,30), la VON tornerà in vasca alla “Comunale” di via Copelli contro Busto PN. «Una partita difficile – prosegue Osigliani – sarà il nostro primo derby nella nuova categoria: sono sicuro ci sarà un grande pubblico. I ragazzi non vedono l’ora di tornare in vasca».