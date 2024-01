L’amarezza di mister Cotta: “Manca il salto di qualità, non siamo pronti a guardare la classifica”

LAVAGNESE – VARESE 3-1 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

CORRADO COTTA (Allenatore Varese): È difficile fare la disamina di questa partita. Vorrei contare fino a mille prima di parlare, ma non siamo più a Natale per fare questi regali. Probabilmente questa squadra non riesce a fare il salto di qualità quando serve, non è la prima volta che perdiamo proprio quando possiamo puntare ad arrivare al secondo posto. La responsabilità è di tutti, soprattutto mia, ma oggi sapevamo che con una vittoria saremmo arrivati al secondo posto. Così a me non sta bene, in allenamento domani ci parleremo e capiremo come reagire.

COTTA 2 – L’obiettivo della società doveva essere quello di un campionato diverso da quello dell’anno scorso. Le vittorie di ieri abbiamo illuso qualcuno, forse non siamo pronti a guardare la classifica. Oggi qualcuno ha dato per scontato che il Varese avesse vinto e così non va bene. Abbiamo fatto la prestazione nel primo tempo, forse non abbiamo accompagnato bene l’azione ma la partita si stava incanalando bene, prima dell’errore del primo gol. Sono deluso, non arrabbiato. Il tempo ce l’abbiamo ma quello che manca non è quello. Rispetto a Borgosesia e Chieri sono sconfitte differenti, oggi perdere così non ci sta. L’abbiamo ripresa, c’era tempo, io mi gioco tutto per vincere e invece l’abbiamo persa perché abbiamo regalato un altro gol.