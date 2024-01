Lancio di chiodi sulla strada a Cascina Costa, bloccato un camion con elicottero Leonardo

Episodio insolito a Cascina Costa, la frazione di Samarate – vicino a Malpensa – che ospita la fabbrica di elicottero Leonardo: il lancio di diversi chiodi sulla strada ha provocato danni a veicoli, tra cui un trasporto eccezionale che trasferiva un elicottero in costruzione (la foto è generica e d’archivio)

È successo venerdì 12 gennaio, a metà giornata: in via Giovanni Agusta è rimasto bloccato un camion articolato che stava trasferendo la fusoliera di un elicottero da Cascina Costa ad un altro polo produttivo del settore elicotteri nella zona.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale di Samarate e i carabinieri di Busto Arsizio, competenti per territorio, mentre si provvedeva a sostituire gli pneumatici bucati (sul camion ma anche su altri quattro auto).

I chiodi – almeno una ventina – erano a quattro punte, ottenuti per saldatura di due elementi, e distribuiti lungo la via Giovanni Agusta, la strada principale che esce da Cascina Costa e dallo stabilimento.

Il lancio di chiodi vicino a una fabbrica Leonardo è un elemento anomalo, in un periodo in cui non sono mancate le contestazioni alla produzione bellica, ma l’ipotesi ritenuta più credibile da chi indaga è quella di un semplice atto vandalico.

Se da un lato i chiodi sembravano predisposti allo scopo di creare danno, è comunque ritenuta più credibile l’ipotesi dell’atto non mirato, per altre modalità con cui è stato attuato e anche in considerazione del fatto che in questi tre giorni dal fatto non sono pervenute rivendicazioni del gesto.

Nella mattina di lunedì è rimasta vittima anche una bicicletta, danneggiata da un chiodo sfuggito alla “bonifica” del luogo