L’anno del Gruppo Speleologico Prealpino: “Abbiamo portato oltre 800 persone sotto terra”

Quello che si è appena concluso è stato un anno davvero molto importante per il Gruppo Speleologico Prealpino, che ha visto un notevole incremento qualitativo e quantitativo delle proprie attività.

Il sodalizio difatti da oltre un ventennio persegue innumerevoli programmi ed iniziative per favorire la conoscenza e valorizzazione del mondo sotterraneo delle grotte, un impegno non indifferente che ha consentito di condurre esplorazioni, tuttora in corso, nel sottosuolo nelle più promettenti aree carsiche del varesotto, tra cui il monte Campo dei Fiori e la Valceresio.

Oltre alle ricerche e alle esplorazioni sotterranee, il GSP promuove eventi, incontri, e manifestazioni di propaganda tra cui accompagnamenti presso grotte adatte a persone poco esperte, organizzando escursioni in sicurezza allo scopo di far conoscere il fascino misterioso degli ambienti ipogei. Raccontando la storia e i meccanismi attraverso i quali le acque ipogee hanno agito nella formazione dei grandi vuoti sotterranei, i visitatori mostrano sempre grande interesse e partecipazione, un’avventura davvero inusuale attraverso le vie dell’acqua, che nel corso dei millenni ha scavato lentamente la roccia calcarea creando forme bizzarre ed originali.

Tra i luoghi più adatti a questo tipo di iniziativa spicca certamente l’Orrido di Cunardo, eccellenza naturalistica del varesotto essendo l’unico traforo idrogeologico di Lombardia, ovvero un complesso sotterraneo percorso dal fiume Margorabbia, luogo davvero suggestivo che attira ogni anno attira migliaia di visitatori.

La prima parte dell’anno è stata subito dedicata ad un progetto per la realizzazione della cartografia completa riguardante sentieristica e posizionamento delle innumerevoli postazioni militari facenti parte della “Linea Cadorna” sul Monte S. Martino, nel territorio di Mesenzana.

Presso la sede del G.S. Prealpino al Civico Museo Insubrico di Storia Naturale di Clivio sono stati anche organizzati due corsi a livello nazionale, il primo riguardante l’archeologia in grotta e il secondo il perfezionamento tecnico, oltre al consueto Corso di Introduzione alla Speleologia tenutosi in autunno con 10 iscritti.

Interessanti anche le spedizioni effettuate durante la primavera, la prima sul carso triestino e sloveno, la seconda presso le grotte di Frasassi, ammirando luoghi sotterranei davvero unici e affascinanti.

Come se non bastasse tra le competenze del GSP ricordiamo anche la gestione delle aperture e delle visite all’interno dei rifugi antiaerei di Varese, una realtà storica che rischiava di essere dimenticata per sempre ma che, grazie agli speleologi, viene valorizzata riscuotendo sempre grande interesse e lusinghieri apprezzamenti da parte del pubblico.

Il 2023 in cifre

Riassumendo in cifre tutto ciò che è stato realizzato nel corso del 2023 basti ricordare che i 60 iscritti al Gruppo Speleologico Prealpino, coordinati dal presidente Guglielmo Ronaghi, hanno effettuato complessivamente 279 escursioni delle quali 91 fuori provincia con 810 presenze, coprendo 5972 ore di attività globale e 34 grotte visitate, delle quali 14 fuori provincia e quattro all’estero.

Gli speleologi hanno inoltre organizzato ben 29 escursioni in grotta per scolaresche, associazioni e famiglie, eventi che hanno coinvolto l’impressionante numero di 1433 persone. L’apertura dei rifugi antiaerei, che viene pianificata in accordo con l’Amministrazione comunale di Varese, lo scorso anno ha visto 5 giornate di visite attirando sul posto oltre 1600 visitatori.

Nonostante tutta questa grande mole di lavoro gli speleologi hanno trovato anche il tempo per gli allenamenti su corda, operazioni necessarie per mantenere la giusta preparazione tecnica, garanzia di sicurezza durante l’esplorazione di grotte verticali. Per tale ragione durante il 2023 hanno trascorso 45 giornate nella loro palestra di roccia sul monte Useria ad Arcisate, totalizzando 222 ore di manovre appesi alle corde con la presenza di 237 soci.

Importanti anche le esplorazioni condotte dagli speleologi, impegnati in alcune grotte del Monte Campo dei Fiori e della Valceresio, dove gli scavi che si stanno concentrando nei punti terminali delle varie cavità stanno lentamente regalando meritate soddisfazioni.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito https://speleoprealpino.it/