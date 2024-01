L’Associazione Gavirate Tra Parco e Lago organizza una serata all’insegna della solidarietà e del dono

Venerdì 12 gennaio alle ore 20,45 al Cinema Garden di Gavirate si svolgerà una serata di cultura e solidarietà organizzata dall’associazione Gavirate tra Parco e Lago. Verrà proiettato il film “Io non morirò di fame” per lanciare un’azione di solidarietà in favore delle famiglie disagiate: « Gavirate si è sempre contraddistinta per la vicinanza e l’attenzione alle famiglie e alle persone più bisognose – ha ricordato il presidente dell’associazione Gianni Lucchina – Numerose, costanti e giornaliere sono le attività di raccolta e consegna di prodotti alimentari dell’insostituibile servizio offerto dal Banco di Solidarietà e della Croce Rossa Italiana Comitato Medio Verbano. Il Banco di Solidarietà attivo a Gavirate, grazie ai suoi volontari, garantisce a numerose famiglie pacchi settimanali di alimenti, prodotti per la pulizia personale e della casa, mentre la Cri garantisce pacchi alimentari in una zona più ampia. Oggi grazie alla legge 166/2016, la cosiddetta legge antispreco o legge Gadda, donare è più facile. Infatti, questa nuova norma, prevede per le imprese maggiore chiarezza fiscale favorendo le donazioni».

L’obiettivo della serata è quella di coinvolgere le attività imprenditoriale, in particolari i pubblici eserciti e i negozi di alimentari: « Come Associazione vorremmo contribuire affinchè a Gavirate si rafforzi sempre più questo sentimento di solidarietà stimolando altri cittadini a donare del proprio tempo a favore delle persone meno fortunate. Ad aprire la serata avremo la possibilità di ascoltare i contenuti della legge 166/2016 dall‘onorevole Maria Chiara Gadda, conoscere l’esperienza di Varese grazie all’intervento di Nicoletta San Martino Assessore al Comune di Varese e le testimonianze dei rappresentanti del Banco di Solidarietà e della Croce Rossa Italiana Comitato Medio Verbano. L‘evento che ha tra i propri principali obiettivi non solo la valorizzazione del terzo settore, ma, soprattutto, la messa in rete, la sinergia tra i cittadini, il volontariato e le imprese.

Parlare di cibo, di antispreco significa anche promuovere un percorso culturale e di rispetto del cibo, avere la possibilità di consumare il cibo che si vuole è una giusta conquista, gettarlo è un delitto, una offesa nei confronti di chi oggi non riesce a mettere nel piatto nemmeno gli alimenti basici di una alimentazione».

Una serata ad ingresso libero e gratuito.

Nel corso della mattina una speciale proiezione sarà invece rivolta ai ragazzi delle scuole medie che potranno vedere il film di Rai Cinema e Megafun Produtions, interpretato da Miche Di Mauro, Jerzy Stuhr e Chiara Merulla. Una pellicola curata e che fa riflettere sul valore del cibo e del dono.