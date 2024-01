Lavori in A8 : le chiusure previste nelle notti del 16 e 17 gennaio

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione ai portali della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 17 GENNAIO

-sarà chiuso lo svincolo di Lainate-Arese in entrata verso Milano.

In alternativa si consiglia di seguire la SP101, in direzione Rho, immettersi sulla SS33 del Sempione, in direzione Milano, proseguire su R37 Raccordo Fiera e immettersi sulla A8 allo svincolo di Fiera, km 2+200;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Uboldo sulla A9 Lainate-Chiasso.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 16 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 17 GENNAIO

-sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e lo svincolo di Lainate-Arese verso Milano.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 17 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 18 GENNAIO

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Uboldo sulla A9 Lainate-Chiasso.