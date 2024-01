Lavori nel bosco, “a Casorate servono analisi delle acque”

«Servono analisi delle acque del pozzo dell’acquedotto e delle vasche di spagliamento». La richiesta arriva dai consiglieri comunali dell’opposizione di Casorate Sempione, dopo le segnalazioni sull’amianto rinvenuto sul cantiere della ferrovia Gallarate-Malpensa e sugli versamenti di cemento in aree di cantiere.

La richiesta di analisi è stata presentata dai consiglieri di Casorate Aperta (Martina Grasso, Simone Stoppa, Cristina Novarina, Gian Luigi Poli) attraverso due canali: da un lato una richiesta di informazioni al sindaco Dimitri Cassani, dall’altro una richiesta diretta ad Asst Valle Olona, l’ente sanitario di riferimento.

Nel testo della richiesta in consiglio comunale si fa riferimento al fatto che nella zona dove «sono stati effettuati gli scavi per la costruzione della ferrovia» sono «presenti condutture di metano, canali di scolo delle acque reflue», nonché le vasche di spagliamento da cui «proveniva un odore pungente di fogna» nelle vicinanze del pozzo “Tensa”che fornisce acqua ai cittadini castratesi.

Per questo viene chiesta anche un’analisi microbiologica dell’acqua delle vasche e del pozzo» in via precauzionale.