Le penne dell’Orco in scena al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio

Lo spettacolo per bambini e famiglie della compagnia senese Teatro delle dodici lune in scena domenica 21 gennaio alle ore 17

Anche nel 2024 il Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio propone degli spettacoli per le famiglie la domenica pomeriggio. Speciali appuntamenti a teatro curati dalle compagnie “C’è un’asino che vola” e L’Arca di Noe, dove non solo i bambini, ma anche gli adulti si divertono con attori e burattini che fanno ridere e riflettere grandi e piccini.

Nel pieno di questo solco domenica 21 gennaio alle ore 17 tocca alla compagnia di Siena del Teatro delle dodici lune calcare il palcoscenico del Teatro San Giovanni Bosco con lo spettacolo Le penne dell’orco.

Una principessa rapita, un Re ammalato e soltanto le miracolose penne dell’orco in grado di salvarlo.

Per fortuna un coraggioso giovane affronterà ogni ostacolo per salvare il Re, e con l’aiuto di un frate pazzerello, un Conte ed una simpatica talpa, ritroverà la sua innamorata, mandando in malora i piani malvagi del diavolo che, come è risaputo, nulla può contro il vero amore.

Uno storia ricca di colpi di scena e di bastone, com’è nella tradizione dei burattini.

Il prossimo appuntamento per famiglie al Teatro san Giovanni Bosco sarà domenica 18 febbraio con “C’era due volte un re” dell’Arca di Noe.