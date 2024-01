Le variazioni dei servizi Agesp a Busto Arsizio e Fagnano Olona per l’Epifania

Il gruppo Agesp comunica le variazioni dei servizi di raccolta differenziata in concomitanza con la festività dell’Epifania.

A Busto Arsizio il servizio di raccolta differenziata presso il Comune di Busto Arsizio sabato 6 gennaio verrà svolto regolarmente.

A Fagnano Olona il servizio di raccolta differenziata verrà modificato come segue:

Umido e plastica verranno raccolti lunedì 8 gennaio 2024

In considerazione dello specifico periodo di festività, durante il quale si prevede una produzione di rifiuti particolarmente consistente e tempistiche di raccolta non ordinarie, Agesp comunica che è possibile che si verifichino disagi.

Tenendo inoltre in considerazione la concomitanza nel periodo di due lunedì consecutivi di festa, prevedendo in particolare una produzione molto consistente di rifiuti in carta e cartone, per agevolare l’utenza si ricorda che è possibile conferire gratuitamente questa tipologia di rifiuti anche al Centro multiraccolta nei consueti orari di apertura.

I Centri multiraccolta di via Tosi a Busto Arsizio e di via Nobile a Fagnano Olona rimarranno chiusi il 6 gennaio, così come lo Sportello Igiene Ambientale di via Canale 26 a Busto Arsizio.

Servizio clienti igiene ambientale Fagnano Olona – Tel. 800 178 973 (attivo da lunedì a sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 16.00 – festivi esclusi).

Gli Sportelli Agesp Gas, Energia Elettrica e Teleriscaldamento di Via Alberto da Giussano 6/8 a Busto Arsizio rimarranno chiusi il 6 gennaio.

Per eventuali emergenze, è sempre garantita l’operatività del servizio di:

• Pronto intervento gas – Tel. 800 251 628 – 24 ore su 24 festivi inclusi

• Pronto intervento teletriscladamento– Tel. 800 594 999 – 24 ore su 24 festivi inclusi.

Gli uffici del Settore Parcheggi di Agesp Attività Strumentali S.r.l. di Via Mazzini 24/B rimarranno chiusi il 6 gennaio; dal 2 al 5 gennaio osserveranno i seguenti orari: 8.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00.