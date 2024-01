Lies das, Europa: va all’ISIS Keynes di Gazzada il prestigioso National Quality Label

In un libro bianco l’appello all’Europa, affinché si impegni a completare, entro la scadenza, gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Lies das, Europa: risuona in lingua tedesca la richiesta, lanciata dagli studenti della 4 AR dell’anno scolastico 2022/23 del Keynes di Gazzada, che hanno invocato anche un maggiore coinvolgimento delle nuove generazioni nelle politiche da attuare, poiché riguardanti il loro futuro.

Il lavoro, sviluppato con la scuola partner di Hattersheim am Main, nei pressi di Francoforte sul Meno, ha portato all’Istituto del varesotto un altro riconoscimento nazionale, il National Quality Label per la qualità del progetto di eTwinning, riconosciuti dall’agenzia INDIRE e dalla Commissione Europea.

I ragazzi hanno studiato e approfondito in lingua tedesca i 17 obiettivi dell’Agenda 2030: contrasto alla povertà in tutte le sue forme; sicurezza alimentare; agricoltura sostenibile; vita sana e benessere, istruzione di qualità inclusiva ed equa, uguaglianza di genere, efficienza nella gestione delle risorse idriche, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso, promozione di una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, riduzione delle disuguaglianze all’interno dei e fra i Paesi, città più sicure, resilienti e sostenibili, modelli di consumo e produzione sostenibili, misure per combattere i cambiamenti climatici e le loro conseguenze, società che garantiscano a tutti l’accesso alla giustizia.

È su questi temi che gli studenti sono stati impegnati in attività disciplinari e interdisciplinari, dall’educazione civica alla storia al diritto alla lingua tedesca, sperimentando forme alternative di apprendimento collaborativo, che li ha coinvolti e messi in gioco in prima persona, con la realizzazione di diversi prodotti multimediali grazie ai quali hanno compreso che l’importanza della tutela ambientale e la cura della natura incidono sulla vita quotidiana di tutti.

Innovazione pedagogica e creatività, integrazione curriculare, collaborazione tra scuole partner, uso della tecnologia, risultati, impatto e documentazione: sono questi i cinque criteri di qualità condivisi dai Paesi che aderiscono alla community internazionale eTwinning che il progetto dell’ISIS Keynes ha soddisfatto, ottenendo così il prestigioso riconoscimento.

Insieme agli studenti della scuola partner tedesca è stato anche elaborato un fumetto in latino, tedesco e italiano sull’ambiente e sulla sua tutela. Il tema è stato poi approfondito in classe dagli studenti della 4AR, con riferimenti dettati dall’attualità, a cominciare dall’alluvione in Emilia Romagna al centro dei notiziari in quei giorni.

Oramai da anni il Keynes, impegnato in una didattica delle lingue sempre più motivante ed interattiva, attraverso un approccio di apprendimento innovativo basato sull’uso di pedagogie attive ed inclusive, riceve riconoscimenti di alto livello sia in ambito nazionale che internazionale.

I progetti eTwinning, infatti, permettono agli alunni di conoscere realtà scolastiche europee e di collaborare con studenti di altre nazionalità per sviluppare argomenti di interesse comune.

Attraverso queste proposte didattiche di gemellaggio elettronico studenti e studentesse imparano i valori della diversità e a utilizzare le conoscenze acquisite a scuola e fuori dalla scuola, migliorando le proprie competenze trasversali, le cosiddette life skills.

