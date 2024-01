L’Open Day dell’asilo Fondazione Enrico e Cesare Tallachini di Masnago

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è uno dei momenti più delicati per una famiglia che deve affrontare il primo distacco dai propri bambini. La fondazione Tallachini è una realtà accogliente rivolta ai bambini dai 9 mesi ai 6 anni e comprende le sezioni di nido, primavere e infanzia.

La struttura apre alle famiglie per l’open day nei nei giorni di sabato 13 e sabato 20 gennaio 2024, dalle ore 10 alle 12 presso la struttura di via Amendola 15, a Varese.

Il percorso di accompagnamento alla crescita è costantemente condiviso con le famiglie e con uno staff educativo qualificato e professionale pronto ad accogliere tutti i bambini nella loro unicità.

La struttura, che ha conseguito anche la certificazione di Green School e dispone di ampi spazi interni ed esterni a misura di bambino; due giardini dove vivere esperienze a contatto con la natura e cucina interna.

Nel corso dell’anno vengono inoltre proposti svariati laboratori e appuntamenti con specialisti in vari settori, dalla psicomotricità alla logopedia, dalla musica allo yoga.

Durante gli open day del 13 e 20 gennaio ci sarà la possibilità di conoscere la direttrice e tutto lo staff educativo, avere un’anticipazione delle attività di laboratorio e la possibilità di assaggiare le prelibatezze della cucina!

Per chi fosse impossibilitato a presenziare nelle suddette date è prevista la disponibilità, previo appuntamento, per una visita programmata della struttura, telefonando ai numeri 0332 225049 o 329 7794136.