L’opposizione abbandona l’aula a Oggiona. La maggioranza: “pretesto futile”

«Strano che per motivazioni pretestuose la minoranza decida di non discutere di argomenti importanti quali il Bilancio Previsionale 2024 -2026 e l’acquisizione della rete di illuminazione pubblica».

Obiettivo Comune, lista di maggioranza a Oggiona con Santo Stefano, risponde così alle proteste della minoranza che nell’ultimo consiglio 2023 ha abbandonato l’aula del consiglio comunale, per protesta contro la mancanza dei verbali delle precedenti sedute.

Un «pretesto» che la maggioranza definisce «futile e non significativo», dal momento che i tempi per la presentazione dei verbali non sono vincolanti, nel senso che l’approvazione «non deve obbligatoriamente essere approvato nella prima seduta possibile».

Qui di seguito la nota completa di Obiettivo Comune:

Ancora una volta, durante l’ultimo Consiglio Comunale del 20 Dicembre, i 4 Consiglieri di Minoranza hanno deciso di NON discutere il bilancio del Comune ad Oggiona S. Stefano e, ancora una volta, il pretesto è stato futile e non significativo.

La scusa infatti è stata quella della mancanza, al primo punto all’ordine del giorno, del Verbale della seduta precedente che, se è vero che per consuetudine si cerca sempre di approvare nella prima seduta possibile, non è richiesto dal Regolamento Comunale e quindi, come specificato dal Segretario Comunale, non deve obbligatoriamente essere approvato nella prima seduta possibile.

La cosa che più ci stupisce è che in soli 2 anni di amministrazione Ghiringhelli, questa è già la seconda volta che la Minoranza abbandona l’aula prima dell’inizio della discussione dei punti all’ ordine del giorno. Anche la volta precedente, fu in occasione dell’approvazione del Rendiconto di Bilancio. Ci domandiamo quindi: poche idee, poche proposte o poco interesse ?

Il Segretario si è scusato per la mancanza del verbale, dovuta ai tempi più stretti del solito tra le due sedute, ma ha anche confermato la piena validità del Consiglio Comunale. Il Sindaco centra ben poco e non si capisce perché venga tirato in ballo; è vero che sceglie il Segretario, ma lo fa basandosi sulla sua competenza comprovata e non attaccandosi a banali pretesti.

Fatta questa doverosa precisazione il Sindaco ha evidenziato che è quantomeno strano che la Minoranza decida di non discutere di argomenti importanti quali il Bilancio Previsionale 2024 – 2026 e l’acquisizione della rete di illuminazione pubblica. Si noti che, sempre per ragioni pretestuose, la Minoranza aveva disertato anche una precedente seduta di approvazione del Bilancio Consuntivo. Può darsi che abbiano particolari problemi a relazionarsi con i numeri, visto che nel Consiglio precedente il Capogruppo Milani ha confuso la posizione di cassa con l’avanzo disponibile per investimenti, ma francamente ci pare che la cosa denoti scarsa attenzione alla cittadinanza.

Comunque la seduta Consigliare è proseguita normalmente e le proposte di delibera sono state tutte approvate permettendo di rispettare i nuovi termini legislativi.

La situazione di Bilancio del Comune è positiva e questo ci permetterà di continuare a lavorare per il bene del

paese e dei suoi cittadini.

Il Gruppo Obiettivo Comune