Lotteria Italia: biglietto vincente a Induno Olona e Ferno

Si rinnova della tradizione della Lotteria Italia che il giorno dell’Epifania tiene incollati al televisore milioni di italiani con la speranza di diventare milionari. La serata condotta da Amadeus ha incoronato Milano per il primo premio, da 5 milioni di euro, venduto nel bar Valdagno in via delle Forze Armate 212 (biglietto serie F306831).

Il secondo premio, da 2,5 milioni di euro è stato venduto a Campagna (Salerno), nell’area di servizio “Campagna Nord” sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria (biglietto serie M382938), il terzo da 2 milioni di euro ad Albuzzano (Pavia), presso la rivendita di Chiara Delmonte in viale Lodi 11 (biglietto serie I191375).

La provincia di Varese si deve accontentare di due sole vincite di 20mila euro, ad essere baciata dalla fortuna Induno Olona con il biglietto di serie L409986 e Ferno con il biglietto di serie C413887 .

Ferno è un Comune spesso “nei premi”, probabilmente perché ospita l’aeroporto di Milano Malpensa (o meglio: sul suo territorio ricade il Terminal 1, il principale), luogo di grande transito al pari delle aree autostradali.

Il monte premi complessivo è stato di 17 milioni per oltre 210 premi. Venduti oltre 6,7 milioni di biglietti a riprova che gli italiani non hanno smesso di sperare nella fortuna.

Attenzione alla data di scadenza: i vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.