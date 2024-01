“Luino corsi”: torna quello di “antiaggressione femminile”, ultimi giorni per iscriversi

Tra pochi giorni scadrà il termine – fissato per il 18 gennaio – per iscriversi alla nuova edizione di “Luino Corsi”, in programma tra febbraio e maggio 2024.

Come recentemente raccontato, la proposta formativa di quest’anno è ricca e variegata e spazia dalle lezioni di fotografia a quelle di scacchi, dagli incontri di scrittura creativa alle lezioni di recitazione. Tra quelle più attese, segnaliamo anche il ritorno del corso di “antiaggressione femminile – metodo Impact”, che lo scorso anno ha riscosso notevole successo.

Un corso – meglio definito dal maestro Virginio Laurini di “prevenzione all’aggressione femminile” – rivolto a donne di qualsiasi età e finalizzato ad apprendere alcune tecniche di autodifesa attraverso esercizi e simulazioni. «Parliamo di prevenzione femminile e non di difesa personale perché ‘l’aggressione’ nei confronti di una donna avviene in modo diverso che tra uomini – ci aveva raccontato Laurini -. Ciò che insegniamo noi, secondo il metodo Impact – che si basa sulla determinazione a non essere una vittima, l’immediatezza e la semplicità della reazione – è come tenere lontani i possibili aggressori in modo efficace, creando delle barriere».

Il corso prenderà il via il 9 febbraio e si concluderà il 12 aprile per un totale di 10 lezioni da un’ora e mezza. Gli appuntamenti saranno sempre al venerdì dalle 20:00 alle 21:30 nella palestra della scuola primaria di Creva, in via Bottacchi.

COME ISCRIVERSI

Per maggiori approfondimenti rispetto a questo corso e al programma comleto, consultare l’opuscolo allegato QUI.

L’iscrizione può essere effettuata solo online e per accedere occorre essere muniti in alternativa di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta d’Identità Elettronica) e lettore di smart card. L’iscrizione si intende perfezionata a seguito di ricezione di una mail contenente i dati dell’istanza online presentata.

Al raggiungimento del numero minimo di iscritti necessario all’attivazione del corso, un apposito avviso di pagamento PAGOPA verrà predisposto dal personale dell’Ufficio Cultura e inviato all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione. Il pagamento può essere effettuato dal sito www.comune.luino.va.it alla voce PAGOPA oppure tramite home banking, servizi di pagamento online, in banca, in ufficio postale, presso gli esercenti convenzionati o presso i punti di posta privata. Per info chiamare il numero 0332 543 564/525 oppure scrivere una email a cultura@comune.luino.va.it