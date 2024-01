Ma quale lingua morta? Il video della Pro Loco di Ranco celebra l’eterna giovinezza del dialetto

Si celebra il 17 gennaio la “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, istituita dall’UNPLI – Unione nazionale delle Pro Loco con l’obiettivo di tutelare e valorizzare questo grande patrimonio culturale che caratterizza il nostro paese. Anche quest’anno la Pro Loco di Ranco ha realizzato per l’occasione un video dedicato che con ironia racconta la bellezza universale del dialetto scritto e parlato. Il progetto nasce grazie anche alla creatività di Rainbowhale. Una curiosità, la canzone che a un tratto si sente, dall’autoradio è a sua volta una citazione. Si intitola “Al me paes” ed era stata scritta, sempre in occasione della Giornata nazionale del dialetto da Claudio Crenna, musicista di Angera, scomparso alcuni mesi fa.

La Pro Loco di Ranco è una delle più attive in provincia di Varese. È una realtà alimentata dalla passione di tanti giovani del posto che con entusiasmo riescono a coinvolgere i cittadini di tutte le età, anche in progetti come questo, dove la voglia di mettersi in gioco è tutt’altro che scontata. L’evento più importante della Pro Loco di Ranco è il Ferragosto sotto il salice, una sagra estiva in riva al lago che richiama moltissime persone in questo piccolo angolo del Basso Verbano ma quello che rende speciale questo gruppo è proprio la capacità di proporre ogni anno eventi originali, come il Brovelli Day, il raduno dei Brovelli nel mondo, o l’albero di Natale di trattori, visto soltanto qualche settrimana fa in occasione delle feste.

