“Magia a sei corde”, una serata con la talentusa chitarrista classica Filomena Moretti

Il concerto in programma è un viaggio sensoriale che da Bach arriva alle suggestioni spagnoleggianti di Tarrega

“Magia a sei corde” questo il titolo della serata musicale che vedrà esibirsi la talentuosa chitarrista Filomena Moretti martedì 16 gennaio ad Origgio.

Considerata dal pubblico e dalla critica uno dei talenti più grandi e comunicativi della chitarra classica, Moretti si esibirà con un programma all’insegna del virtuosismo. Il concerto in programma è un viaggio sensoriale che da Bach arriva alle suggestioni spagnoleggianti di Tarrega. Un’occasione unica per la comunità di Origgio che avrà la possibilità di ascoltare un grande talento internazionale.

Programma della serata “Magia a sei corde” di martedì 16 gennaio alle ore 21:00:

– J. S. Bach, Suite in mi maggiore per liuto BWV1006

– M. Giuliani, Rossiniana n.2

– M. De Falla, Omenaje sur le tombeau de Debussy

– M. De Falla, Danza del fuegofatuo

– M. De Falla, Danza del molinero

– I. Albeniz, Rumores de la caleta

– I. Albeniz, Asturias

– F. Tarrega, Recuerdos de la Alhambra

– F. Tarrega, Gran Jota

Biglietti: Intero: 5 €, Giovani under 30: 2€. Biglietti acquistabili al sito soconcerti.it, presso gli uffici della Fondazione o la sera del concerto sul posto.

“MAGIA A SEI CORDE”

martedì 16 gennaio 2024 ore 21:00

Salone Oratorio Femminile– Origgio (VA), Via Piantanida 19